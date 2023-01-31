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Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı!

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#Savaş Zafer#Perihan Savaş#Melis Ketenci
Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 12:54

Kasım ayında “Baş Belası” oyununun ekibiyle geçirdiği kazada ölümden dönen Sergen Deveci’den yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu yardım almadan yürüdüğü anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Deveci'nin sevinç gözyaşları dikkat çekti.

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Geçtiğimiz kasım ayında "Baş Belası" oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte Trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu.

Felç kalma riski olduğu ve 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen genç oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından yardım almadan yürümeye başladı.

Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

İlk adımlarını attığı videoyu sevenleriyle paylaşan Deveci altına, 'Bazen baştan başlamak' notunu düştü. Ünlü oyuncunun tek başına yürüdüğü anlar büyük ilgi gördü. Deveci'nin videonun sonunda mutluluktan ağladığı dikkat çekti.

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

Ürdün’de balayı

Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğulları Savaş Zafer, geçtiğimiz günlerde evlendiği Melis Ketenci ile balayı için Ürdün’e gitti. Genç çift, çıktıkları çöl safarisinden fotoğrafları sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

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Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

Onun beni araması gerekiyor

Ayta Sözeri, Gazino Bahçeşehir’de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sözeri, Armağan Çağlayan’ın kendisine kanserle mücadelesi sırasında onu aramadığı için sitem etmesiyle ilgili “Kendisine defalarca ulaşamaya çalıştım. Numarasını değiştirmiş. Asistanlarına ulaştık. Asistanlarından da yeni numarası istedik vermediler. Onun beni araması gerekiyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

Kas adam

Murat Boz, yıllar önce teknede çekilen göbekli fotoğrafları sonrası azmetti, sıkı bir diyet ve sporla kaslı bir vücuda kavuştu.
Spor salonunda uzun saatler geçiren ünlü şarkıcı, önceki gün de karın kaslarını sergilediği bu kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

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Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

Korkma aşkım ben buradayım

TRT 1’de yayınlanan “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinde rol alan Korcan Kol, önceki gün oyuncu sevgilisi Ahsen Aleyna Bülbül ile görüntülendi. Rumelihisarı’ndaki Hisar Kafe’de baş başa brunch yapan çift, mekân çıkışı panik oldu. Valenin aracını getirmesini bekleyen Korcan Kol yanlarına yaklaşan sokak köpeğinin sevgilisini korkutmasıyla hemen müdahale etti. Bülbül’ün hemen elini tutan oyuncu “Merak etme aşkım, ben buradayım” dedi. (Sayit DURMAZ)

Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

Kilo verme zamanı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında spor yaparken çektiği karesini paylaştı. Kilo aldığı için spor yaptığını belirten Öztel, “Aldık kiloları, şimdi verme zamanı” dedi.

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Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

Baş başa yemek

Kanal D’nin sevilen programı “Arda Mutfakta”nın sunucusu ünlü şef Arda Türkmen, önceki gece eşi Melodi Elbirliler ile birlikte Etiler’deydi. Geçen kasım ayında kızları Siena Ada’yı kucaklarına alan çift, baş başa yemeğe geldiklerini söyledikten sonra mekândan içeri girdi.

Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı


Kızım ve ben

Arda Türkmen kızı Siena Ada ile bu karesini “Çünkü babalık... Kızım ve ben” notuyla Instagram hesabında paylaştı.

Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

İyi ki benim kızım oldun

Acun Ilıcalı büyük kızı Banu Ilıcalı’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Kızıyla çekilen karesini Instagram hesabına yükleyen ünlü televizyoncu altına duygusal bir not düştü: “Canım kızım beni hep gururlandırıyorsun, hep seni örnek gösteriyorum. Duygularımı kelimelere dökmem zor. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızım oldun.”

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Feci kaza sonrası ilk adımlar... Ünlü oyuncu mutluluktan ağladı

 

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#Savaş Zafer#Perihan Savaş#Melis Ketenci

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