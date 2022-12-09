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Fazıl Say'dan şaşırtan karar: İyi olmak için zamana ihtiyacım var

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#Fazıl Say#Piyanist#Sosyal Medya
Fazıl Saydan şaşırtan karar: İyi olmak için zamana ihtiyacım var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 15:40

Geçtiğimiz hafta üç yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Ece Dağıstan'tan boşanan Fazıl Say, sosyal medyaya ara verdi. 'İyi olmak için zamana ihtiyacım var' diyen Say, kararını takipçileri ile paylaştı.

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İşte Fazıl Say'ın veda paylaşımı:

İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an.
Tedavi , çünkü iyi değilim.
İyi olmak için zamana ihtiyaç var.
İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.
Konserlerde “iyi”yi içime çekebiliyorum.
Kaplayabiliyor benliğimi.
Bu benim tek umudum şu an.
Ama dışarısı?
Onca verdiklerimiz?

Çoğumuzun durumu böyle olabilir.
Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza.
21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik…
Ya şimdi?

Bu ülke de iyi değil..
Dünya da iyi değil…
Kötü etkiliyor insanları…
İyiye inanan insanları…

Sağlıcakla kalın.
Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim..
Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri..
Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim.
Sevgiyle, içtenlikle..

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#Fazıl Say#Piyanist#Sosyal Medya

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