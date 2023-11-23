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Fazıl Say - Farah Zeynep Abdullah düellosu

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#Fazıl Say#Farah Zeynep Abdullah#Yılmaz Güney
Fazıl Say - Farah Zeynep Abdullah düellosu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:47

Piyanist Fazıl Say ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında tartıştı. Fazıl Say’ın “‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu” demesi üzerine Abdullah’tan yanıt geldi. İkilinin sosyal medyada devam eden düellosunun nereye varacağı merak konusu oldu.

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FARAH Zeynep Abdullah, geçen eylül ayında sosyal medya hesabında Yılmaz Güney hakkında “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin erkeği” dedi. Oyuncu, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda da “Karakterine kızıp eserlerini beğendiğin kimse yok mu?” sorusuna “Ülkemiz bu konuda üretken. Tatlıses mesela, bu kadar büyük bir sesin böylesine bir karakterden çıkıyor olması çok üzücü” cevabını vererek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

‘HADDİNİ BİLMEK GEREK’

Abdullah’ın sözlerine dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’dan yanıt geldi. İtalyan ressam Caravaggio’nun ‘Hilekârlar’ tablosunu ve Yılmaz Güney’in kült filmlerinden olan ‘Yol’dan bir sahne paylaşan usta piyanist, şunları söyledi:

“‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu artık dönemleri ve milatları tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak.”

BRAHMS GÖNDERMESİ

FARAH Zeynep Abdullah’tan Fazıl Say’a cevap gecikmedi: “Abi, yazın nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun. Keşke telefonda konuşsaydık, ‘Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim’ der uyumaya devam ederdim. Brahms, ‘No.3 in F major, op.90:III. Poco allegreto’u seversin.” Fazıl Say da oyuncuya “‘Konser programında ilk bölümde bir katili, ikinci bölümde bir tecavüzcüyü dinleyeceksiniz’ mi diyelim? Suçsuz insan yok. Mükemmel bir dünya zaten yok” yanıtını verdi.

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#Fazıl Say#Farah Zeynep Abdullah#Yılmaz Güney

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