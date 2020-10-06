Fatma Toptaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan 'Başrolde Aşk' adlı dizide ve 2011'de atv'de yayına giren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde de oynamıştır. Daha sonra atv'nin yeni dizisi Cesur Hemşire'de Serpil karakterini canlandırdı. Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi'nde Sibel karakterini canlandırmıştır fakat dizi final olmuştur. Haziran 2016'dan itibaren Fox TV'de yayınlanmaya başlayan NO:309 adlı dizide Nilüfer karakterini canlandırdı. Fatma Toptaş son olarak Bay Yanlış dizisinde rol almıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER