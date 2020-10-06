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Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Fatma Toptaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler

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Fatma Toptaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler
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Fatma Toptaş, pek çok kişinin Recep İvedik filmi ile tanıdığı isim oldu. 2007 yılında Doktorlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Fatma Toptaş, sonrasında pek çok sinema ve dizilerde rol almıştır. Peki, Fatma Toptaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan 'Başrolde Aşk' adlı dizide ve 2011'de atv'de yayına giren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde de oynamıştır. Daha sonra atv'nin yeni dizisi Cesur Hemşire'de Serpil karakterini canlandırdı. Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi'nde Sibel karakterini canlandırmıştır fakat dizi final olmuştur. Haziran 2016'dan itibaren Fox TV'de yayınlanmaya başlayan NO:309 adlı dizide Nilüfer karakterini canlandırdı. Fatma Toptaş son olarak Bay Yanlış dizisinde rol almıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

YılRol Aldığı Dizi/FilmRolNotlar
2007Doktorlar (TV dizisi) Konuk oyuncu
2008Doktorlar (TV dizisi) Konuk oyuncu
2007Aşk Üzerine Bir VarsayımPsikolog 
2007Bıçak Sırtı (TV dizisi) Konuk Oyuncu
2007Çok Özel Tim (TV dizisi)Burcu 
2008Recep İvedik (Sinema filmi)SibelBaşrol Oyuncusu
2008Avanak Kuzenler (Sinema filmi)Melike 
2010Herkes mi Aldatır? (Sinema filmi)Canan 
2011Başrolde Aşk (TV dizisi)  
2011Ya Sonra (Sinema Filmi)Ece 
2011Hayat Devam Ediyor 1. SezonŞebnem Yalaz 
2012Hayat Devam Ediyor 2. SezonŞebnem Yalaz 
2013Cesur Hemşire (TV dizisi)Serpil 
2014Gölgedekiler (TV dizisi)Rana 
2014Kiraz Mevsimi 1. SezonSibel Korkmaz 
2014Vay Başıma Gelenler! 2 BuçukRüya 
2015Kiraz Mevsimi 2. SezonSibel Korkmaz 
2016No.: 309 (TV dizisi)Nilüfer Yorulmaz 
2019Annem (Sinema filmi)  
2020Bay Yanlış (TV dizisi)Cansu Akman
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