Fatma Toptaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler
Fatma Toptaş, pek çok kişinin Recep İvedik filmi ile tanıdığı isim oldu. 2007 yılında Doktorlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Fatma Toptaş, sonrasında pek çok sinema ve dizilerde rol almıştır. Peki, Fatma Toptaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Fatma Toptaş'ın oynadığı diziler ve filmler
Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan 'Başrolde Aşk' adlı dizide ve 2011'de atv'de yayına giren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde de oynamıştır. Daha sonra atv'nin yeni dizisi Cesur Hemşire'de Serpil karakterini canlandırdı. Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi'nde Sibel karakterini canlandırmıştır fakat dizi final olmuştur. Haziran 2016'dan itibaren Fox TV'de yayınlanmaya başlayan NO:309 adlı dizide Nilüfer karakterini canlandırdı. Fatma Toptaş son olarak Bay Yanlış dizisinde rol almıştır.
ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
|Yıl
|Rol Aldığı Dizi/Film
|Rol
|Notlar
|2007
|Doktorlar (TV dizisi)
|Konuk oyuncu
|2008
|Doktorlar (TV dizisi)
|Konuk oyuncu
|2007
|Aşk Üzerine Bir Varsayım
|Psikolog
|2007
|Bıçak Sırtı (TV dizisi)
|Konuk Oyuncu
|2007
|Çok Özel Tim (TV dizisi)
|Burcu
|2008
|Recep İvedik (Sinema filmi)
|Sibel
|Başrol Oyuncusu
|2008
|Avanak Kuzenler (Sinema filmi)
|Melike
|2010
|Herkes mi Aldatır? (Sinema filmi)
|Canan
|2011
|Başrolde Aşk (TV dizisi)
|2011
|Ya Sonra (Sinema Filmi)
|Ece
|2011
|Hayat Devam Ediyor 1. Sezon
|Şebnem Yalaz
|2012
|Hayat Devam Ediyor 2. Sezon
|Şebnem Yalaz
|2013
|Cesur Hemşire (TV dizisi)
|Serpil
|2014
|Gölgedekiler (TV dizisi)
|Rana
|2014
|Kiraz Mevsimi 1. Sezon
|Sibel Korkmaz
|2014
|Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk
|Rüya
|2015
|Kiraz Mevsimi 2. Sezon
|Sibel Korkmaz
|2016
|No.: 309 (TV dizisi)
|Nilüfer Yorulmaz
|2019
|Annem (Sinema filmi)
|2020
|Bay Yanlış (TV dizisi)
|Cansu Akman
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