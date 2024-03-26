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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi

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#Buse Terim#Volkan Bahçekapılı#Fatih Terim
Fatih Terimin kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 14:55

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014’te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İki kızları olan çift , ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle boşandı.

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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı.

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi.

Fatih Terimin kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi

"GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

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Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.

 

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#Buse Terim#Volkan Bahçekapılı#Fatih Terim

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