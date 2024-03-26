Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı! Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi

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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı.

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi.

"GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

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Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.