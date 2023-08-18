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Fatih Akın’ın yeni filmi açık hava sinemasında

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#Fatih Akın#Giwar Hajabi#Uğur Yücel
Fatih Akın’ın yeni filmi açık hava sinemasında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:45

Fatih Akın’ın yeni filmi “Ren Altını” (Rheingold), 23 Ağustos Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda gösterilecek.

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Suç ve müzik unsurlarını harmanlayan film, 1980’lerde ailesiyle birlikte Irak’tan Almanya’ya göç eden rap’çi Giwar Hajabi nam-ı diğer Xatar’ın gettolardan müzik listelerinin zirvesine uzanan yolunu anlatıyor.

Fatih Akın, başrolünü Alman aktör ve müzisyen Emilio Sakraya’nın üstlendiği yapım için “Yaptığım en zorlu ve dramatik film” dedi. Filmde ayrıca Uğur Yücel de rol alıyor.

Fatih Akın’ın yeni filmi açık hava sinemasında

“KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” yaz boyunca her hafta dünya çapında ses getiren yapımları açık hava sinemasında İstanbullularla buluşturacak.

 

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#Fatih Akın#Giwar Hajabi#Uğur Yücel

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