Fatih Akın’ın yeni filmi açık hava sinemasında

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Suç ve müzik unsurlarını harmanlayan film, 1980’lerde ailesiyle birlikte Irak’tan Almanya’ya göç eden rap’çi Giwar Hajabi nam-ı diğer Xatar’ın gettolardan müzik listelerinin zirvesine uzanan yolunu anlatıyor.

Fatih Akın, başrolünü Alman aktör ve müzisyen Emilio Sakraya’nın üstlendiği yapım için “Yaptığım en zorlu ve dramatik film” dedi. Filmde ayrıca Uğur Yücel de rol alıyor.

“KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” yaz boyunca her hafta dünya çapında ses getiren yapımları açık hava sinemasında İstanbullularla buluşturacak.