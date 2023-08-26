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Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Yasmin Erbil#Fahriye Evcen#Yasemin Yürük
Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 09:12

Yazın bitmesine sayılı günler kala ünlüler tatile devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

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OMUZDAN ISIRIK

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit Poyraz’la Bodrum’da tatil yapıyor.

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

Genç çift önceki gün Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Kendisini öpücüğe boğan Poyraz’a sevgisini omzunu ısırarak gösteren Yasmin Erbil, denize tek başına girdi. Yiğit Poyraz ise günü kitap okuyarak geçirdi. (Umut ÜNVER)

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

SULU ŞAKA

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, Bodrum tatilinde görüntülendi.

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Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

Yasemin Yürük, önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’te bir arkadaşıyla kürek sörfü yaptı.

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

Sörf tahtasının üzerinden birbirini aşağı iterek eğlenen iki arkadaşın o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

 

KARAN'IN KANO KEYFi

 Burak Özçivit işleri nedeniyle İstanbul’a döndü, Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem’le Bodrum’da kaldı.

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

Tatilin tadını çıkarmaya devam eden ünlü oyuncu, önceki gün oğlu Karan’la kanoya binerken çekilmiş fotoğraflarını Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

DENİZDE KOYU SOHBET

Sermiyan Midyat önceki gün Bodrum Ortakent’te bir kadın arkadaşıyla görüntülendi.

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

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İkili, denizde koyu bir sohbete daldı. Keyifli halleri objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

 

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#Yasmin Erbil#Fahriye Evcen#Yasemin Yürük

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