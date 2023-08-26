Fahriye Evcen... Yasemin Yürük... Yasmin Erbil... Ünlüler tatilde

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OMUZDAN ISIRIK
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit Poyraz’la Bodrum’da tatil yapıyor.
Genç çift önceki gün Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Kendisini öpücüğe boğan Poyraz’a sevgisini omzunu ısırarak gösteren Yasmin Erbil, denize tek başına girdi. Yiğit Poyraz ise günü kitap okuyarak geçirdi. (Umut ÜNVER)
SULU ŞAKA
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, Bodrum tatilinde görüntülendi.
Yasemin Yürük, önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’te bir arkadaşıyla kürek sörfü yaptı.
Sörf tahtasının üzerinden birbirini aşağı iterek eğlenen iki arkadaşın o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.
KARAN'IN KANO KEYFi
Burak Özçivit işleri nedeniyle İstanbul’a döndü, Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem’le Bodrum’da kaldı.
Tatilin tadını çıkarmaya devam eden ünlü oyuncu, önceki gün oğlu Karan’la kanoya binerken çekilmiş fotoğraflarını Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.
DENİZDE KOYU SOHBET
Sermiyan Midyat önceki gün Bodrum Ortakent’te bir kadın arkadaşıyla görüntülendi.
İkili, denizde koyu bir sohbete daldı. Keyifli halleri objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)