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Ezra Miller kimdir? Ezra Miller filmleri ve dizileri

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Ezra Matthew Miller, kariyeri ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekti. Hakkında çıkan taciz iddialarının ardından Warner Bross tarafından da projelerine son verilme kararı alınan Ezra Miller, filmleri ile merak uyandırdı. Peki, Ezra Miller kimdir? İşte, Ezra Miller filmleri ve dizileri

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Ezra Matthew Miller, 30 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Çıkışını Afterschool (2008) filmi ile yapan Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü paylaştı ve komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı. DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmakta olan oyuncu ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gözükmüştür. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminde Credence Barebone'u oynamaktadır.

YılYapımRol
2008AfterschoolRobert
2008CalifornicationDamien
2009Law & Order: Special Victims UnitEthan Morse
2009–10Royal PainsTucker Bryant
2009City IslandVincent "Vinnie" Rizzo Jr.
2010Every DayJonah
2010Beware the GonzoEddie "Gonzo" Gilman
2011Mutlu Bir GünElliot Hellman
2011Busted WalkJay Turner
2011Kevin Hakkında KonuşmalıyızKevin Khatchadourian
2012Saksı Olmanın FaydalarıPatrick
2014Madam BovaryLeon Dupuis
2015The Stanford Prison ExperimentDaniel Culp
2015Aşk KazasıDonald
2016Batman v Superman: Adaletin ŞafağıBarry Allen / Flash
2016İntihar Timi: Gerçek KötülerCameo
2016Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?Credence Barebone 
2018Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın suçlarıCredence Barebone 
2017Adalet Birliği Bölüm 1Barry Allen / FlashTamamlandı
2020The Flash (dizi)Konuk Oyuncu
2021Zack Snyder's Justice League 
2022PeacemakerKonuk Oyuncu
The Flash (film) 
2022Fantastik Canavarlar Dumbledore'un SırlarıCredence Barebone / Aurelius Dumbledore
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