Ezra Miller kimdir? Ezra Miller filmleri ve dizileri

Ezra Matthew Miller, 30 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Çıkışını Afterschool (2008) filmi ile yapan Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü paylaştı ve komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı. DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmakta olan oyuncu ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gözükmüştür. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminde Credence Barebone'u oynamaktadır.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2008
|Afterschool
|Robert
|2008
|Californication
|Damien
|2009
|Law & Order: Special Victims Unit
|Ethan Morse
|2009–10
|Royal Pains
|Tucker Bryant
|2009
|City Island
|Vincent "Vinnie" Rizzo Jr.
|2010
|Every Day
|Jonah
|2010
|Beware the Gonzo
|Eddie "Gonzo" Gilman
|2011
|Mutlu Bir Gün
|Elliot Hellman
|2011
|Busted Walk
|Jay Turner
|2011
|Kevin Hakkında Konuşmalıyız
|Kevin Khatchadourian
|2012
|Saksı Olmanın Faydaları
|Patrick
|2014
|Madam Bovary
|Leon Dupuis
|2015
|The Stanford Prison Experiment
|Daniel Culp
|2015
|Aşk Kazası
|Donald
|2016
|Batman v Superman: Adaletin Şafağı
|Barry Allen / Flash
|2016
|İntihar Timi: Gerçek Kötüler
|Cameo
|2016
|Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
|Credence Barebone
|2018
|Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın suçları
|Credence Barebone
|2017
|Adalet Birliği Bölüm 1
|Barry Allen / Flash
|Tamamlandı
|2020
|The Flash (dizi)
|Konuk Oyuncu
|2021
|Zack Snyder's Justice League
|2022
|Peacemaker
|Konuk Oyuncu
|The Flash (film)
|2022
|Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları
|Credence Barebone / Aurelius Dumbledore