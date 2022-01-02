Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz hakkında bilgiler

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Erman Toroğlu, Aralık ayının son haftasında, Ezgi Yavuz ile Barcelona'da Türk konsolosluğunda hayatını birleştirdi. 1983 doğumlu Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor.

Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışmakta.