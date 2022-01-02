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Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz hakkında bilgiler

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Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında Erman Toroğlunun eşi Ezgi Yavuz hakkında bilgiler

Ezgi Yavuz, Erman Toroğlu ile evlenmesinin ardından biyografisi ile araştırılan isim oldu. Erman Toroğlu ile Barcelona'da dünya evine giren Ezgi Yavuz, hukuk alanındaki kariyeri ile öne çıkıyor. Peki, Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Erman Toroğlu, Aralık ayının son haftasında, Ezgi Yavuz ile Barcelona'da Türk konsolosluğunda hayatını birleştirdi.  1983 doğumlu Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor.

Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışmakta.

İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan isim 39 yaşında. Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski başkan Mustafa Cengiz vermiştir.

 

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