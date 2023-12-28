Ezgi Mola'nın oğlu Can ilk kez görüntülendi

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Minik bebeği ve köpeğiyle yürüyüşe çıkan oyuncu, Snob Magazin tarafından görüntülendi. Gülümseyerek poz veren Ezgi Mola, daha sonra gezintisine devam etti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

HER ZAMAN TAKİPTEYİM

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, önceki gün menajeriyle Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Devrim Özkan’la aşk yaşayan ve yüzük taktığı görülen futbolcu, “Evlilik olur mu?” sorusuna “Her şey güzel gidiyor. Şu an bunu söyleyebilirim” yanıtını verdi. Torreira, “Sevgilinizin rol aldığı diziyi takip ediyor musunuz?” sorusu karşısında da Türkçe “Her zaman” dedi.

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SERENAY'LA TATLI BİR ANI

Mert Demir önceki gece Kuruçeşme’deki Minibar’da doğum gününü kutladı. Şarkıcı çıkışta “Arkadaşlarım benim için güzel bir parti hazırlamış. Bütün ekip eğlendik biraz” dedi.

“Ateşe Düştüm” şarkısında kendisine vokal yapan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşulan Mert Demir, sorulara şöyle yanıt verdi: “Şarkı çok güzeldi, aktı gitti. Kendi aramızda bir şeydi ama saklayabilmek çok mümkün olmadı. O da söylemiş sizlere. Tatlı bir anı oldu.” (Sayit DURMAZ)

FENERBAHÇE'NİN REİSİ

Nejat İşler, Fenerbahçe filmi “Zaferin Rengi”nde rol aldı.

Ünlü oyuncu filmde Fenerbahçe’nin merhum başkanlarından Mehmet Sabri Toprak’ı canlandırdı. Toprak, İttihat ve Terakki Partisi’nin de önemli simaları arasındaydı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu “Zaferin Rengi”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

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KÜÇÜK İBO DÖNDÜ

‘Küçük İbo’ olarak ünlenen İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen 39 yaşındaki şarkıcı, 2 ay önce Amerika’da konser verdiğini, yılbaşında da Almanya’da olacağını söyledi. Yakında yeni bir şarkı çıkaracağını da açıklayan Küçük, “Künefe salonu işletiyorum. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum. Son dönemde daha çok müziğe yoğunlaştım” dedi.