Ezgi Mola'dan kiracılarına bir jest daha

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Ezgi Mola pandemide yaşanan kriz döneminde iki evinin kiracısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı. Ünlü oyuncu aynı hassasiyeti bu kez kira zamlarında göstermiş. Ünlü oyuncu, kiracılarına sadece yüzde 10 artış yaparak yine gönülleri fethetmiş.

Müzik dolu bir aşk

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cansu Esin ile aşkı doludizgin devam ediyor.



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Sevgilisiyle birlikte müzik çalışmaları yapan Cansu Esin, uzun süredir devam eden ilişkisini şu sözlerle özetledi: “İnsanın sevdiği birisiyle aynı işi yapıyor olması çok güzel bir duygu. Aslında biz müzik dolu bir aşk yaşıyoruz.”

Estetik değil sağlık!

Oyuncu Melisa Şenolsun, geçen gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Şenolsun nefes almasını engelleyen burun eti ve kemiği için operasyon geçirdi.

