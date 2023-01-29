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Ezgi Mola'dan kiracılarına bir jest daha

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#Ezgi Mola#İlyas Yalçıntaş#Melisa Şenolsun
Ezgi Moladan kiracılarına bir jest daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 14:30

Magazin dünyasından son fısıltıları Kelebek muhabiri İsmail Bayrak yazdı.

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Ezgi Mola pandemide yaşanan kriz döneminde iki evinin kiracısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı. Ünlü oyuncu aynı hassasiyeti bu kez kira zamlarında göstermiş. Ünlü oyuncu, kiracılarına sadece yüzde 10 artış yaparak yine gönülleri fethetmiş.

Müzik dolu bir aşk
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cansu Esin ile aşkı doludizgin devam ediyor.

Ezgi Moladan kiracılarına bir jest daha


Sevgilisiyle birlikte müzik çalışmaları yapan Cansu Esin, uzun süredir devam eden ilişkisini şu sözlerle özetledi: “İnsanın sevdiği birisiyle aynı işi yapıyor olması çok güzel bir duygu. Aslında biz müzik dolu bir aşk yaşıyoruz.”

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Estetik değil sağlık!
 Oyuncu Melisa Şenolsun, geçen gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Şenolsun nefes almasını engelleyen burun eti ve kemiği için operasyon geçirdi.

Ezgi Moladan kiracılarına bir jest daha


Üç hafta evinde istirahat edecek olan ünlü oyuncu bu dönemde sinema ve dizi senaryoları okuyacak. Şenolsun mart ayında yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

 

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#Ezgi Mola#İlyas Yalçıntaş#Melisa Şenolsun

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