Ezgi Mola'dan kiracılarına bir jest daha

Güncelleme Tarihi:
Ezgi Mola pandemide yaşanan kriz döneminde iki evinin kiracısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı. Ünlü oyuncu aynı hassasiyeti bu kez kira zamlarında göstermiş. Ünlü oyuncu, kiracılarına sadece yüzde 10 artış yaparak yine gönülleri fethetmiş.
Müzik dolu bir aşk
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cansu Esin ile aşkı doludizgin devam ediyor.
Estetik değil sağlık!
Oyuncu Melisa Şenolsun, geçen gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Şenolsun nefes almasını engelleyen burun eti ve kemiği için operasyon geçirdi.