Ezgi Mola'dan güzel haber: Hamileyim!

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Muhabirlerle sohbet eden Ezgi Mola, bebek müjdesini verdi.

"Daha çok yeni. İsim düşünmedik. Sağlıkla gelsin duamız bu. Mustafa çok mutlu oldu. Ailemiz biliyordu. Arkadaşlarımız da muhtemelen sizden duyacaklar. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım."

NİKAHTA NELER OLDU?

Maçka'daki ünlü bir otelde kıyılan nikahta Ezgi Mola'nın şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. . Ezgi Mola Özgür Masur imzalı gelinlik giydi.

Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

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