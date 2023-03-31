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Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

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#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Enis Arıkan
Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:51

Ezgi Mola önceki akşam sevgilisinin mekanında doğum gününü kutladı. 40 yaşına basan oyuncu, “Her yaşın ayrı güzelliği var” dedi.

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Ezgi Mola önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın mekanı Kuruçeşme Boop’da doğum gününü kutladı.

Mola, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, “Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik. İyi geldi hepimize. Deprem sebebiyle buruk geçiriyorum doğum günümü. 30 yaşım çok güzeldi. Şimdi 40 oldum. Bu da güzel olur herhalde. Her yaşın ayrı bir güzelliği var” açıklamasını yaptı.

Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Ezgi Mola’nın parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Mola, “Eski bu, vardı zaten” dedi.

Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Dolunay Soysert
Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Enis Arıkan
Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Büşra Pekin

 

 

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#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Enis Arıkan

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