Ezgi Mola doğum gününü kutladı: Her yaşın ayrı güzelliği var

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Ezgi Mola önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın mekanı Kuruçeşme Boop’da doğum gününü kutladı.

Mola, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, “Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik. İyi geldi hepimize. Deprem sebebiyle buruk geçiriyorum doğum günümü. 30 yaşım çok güzeldi. Şimdi 40 oldum. Bu da güzel olur herhalde. Her yaşın ayrı bir güzelliği var” açıklamasını yaptı.

Ezgi Mola’nın parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Mola, “Eski bu, vardı zaten” dedi.

Dolunay Soysert

Büşra Pekin