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Ezgi Mola: Anneliğin tadını çıkarıyorum

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#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Can Aksakallı
Ezgi Mola: Anneliğin tadını çıkarıyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 08:08

Ünlü oyuncu Ezgi Mola yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz mayıs ayında sade bir törenle dünyaevine girmiş, nikâhtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

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Çift geçen kasım ayında oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift önceki gün sabahın erken saatlerinde Nişantaşı’nda el ele görüntülendi.

Oğulları Can’ı ‘sling’ ile kucağında taşıyan Ezgi Mola, annelikle ilgili soruları yanıtladı:

Ezgi Mola: Anneliğin tadını çıkarıyorum

“Ne diyebilirim ki, anne olmak harika bir duyguymuş ve her şey çok güzel gidiyor. Mustafa da sağ olsun çok yardımcı oluyor. Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum.”

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#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Can Aksakallı

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