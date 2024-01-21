Ezgi Mola: Anneliğin tadını çıkarıyorum

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Çift geçen kasım ayında oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift önceki gün sabahın erken saatlerinde Nişantaşı’nda el ele görüntülendi.

Oğulları Can’ı ‘sling’ ile kucağında taşıyan Ezgi Mola, annelikle ilgili soruları yanıtladı:

“Ne diyebilirim ki, anne olmak harika bir duyguymuş ve her şey çok güzel gidiyor. Mustafa da sağ olsun çok yardımcı oluyor. Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum.”