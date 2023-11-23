EYT ile emekli olan ünlü sunucu Özlem Yıldız maaşını açıkladı!

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Özlem Yıldız önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Ünlü isim, “İndirimleri takip ediyorum. Para kazanan insanlar, indirimi takip eder. İki haftadır yurtdışındaydım. Okullar açılınca döndük. Buraya önce dişçi için geldim sonra cilt bakımımı yaptırdım. Daha çok parayı makyaj ve temizlik ürünlerine yani bakım kremlerine harcıyorum” dedi.

Yıldız, “Sizin lüks yaşadığınızı hiç görmedik” diyen muhabirlere şu yanıtı verdi: “EYT’liyim, emekli olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor.” (Sayit DURMAZ)

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ONLAR DA EMEKLİ OLDU

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda sık sık gündeme gelen ve daha önce "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. İşte EYT düzenlemesiyle emekli olan ünlüler...

"EYT BANA DA VURDU"

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.

55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Şarkıcı sözlerine "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" ifadesini kullanmıştı.

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EMEKLİ MAAŞIM 12 BİN 800 TL

Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağ - Kur'dan emekli olmuştu.

Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından emekli maaşını açıkladı.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden bir fotoğrafını paylaşarak, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" notunu düştü.

Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte maaşı...

30 yıl önce modelliğe adım atan ve uzun yıllar podyumlara çıkan Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıkladı.

Ebru Şallı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü model ve sunucu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkarılan EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.

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1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şallı, “Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu.

Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.

EYT’LİYİM AMA PRİMİM EKSİK!

Şarkıcı Emre Altuğ, EYT’li olduğunu söyledi. Altuğ, “Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz” dedi.

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