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Evlilikte kriz mi var? Beste Açar'a haciz şoku

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#Beste Açar#Evren Bölek#İcra Davası
Evlilikte kriz mi var Beste Açara haciz şoku
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 10:48

2015 yılında ölen sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın eşi Evren Bölek, kefili olduğu eski ortağının ödemediği kira borçları nedeniyle mahkemelik oldu.

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İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğü talimat ile Bölek’in yaşadığı Beste Açar’ın evinde icra memurları haciz işlemi gerçekleştirdi.

Açar’ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı. Bunun üzerine Bölek ile Açar’ın arasının 2 aydır iyi olmadığı iddia edildi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Beste Açar, şöyle konuştu:

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EVLENİRKEN İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DEDİK

“Böyle birşey yok. Eşimin yıllar önce iş yaptığı ortağıyla arasındaki bir mevzu. Aramız gayet iyi, öyle bir durum söz konusu bile değil. Biz evlenirken iyi günde kötü günde dedik zaten.” Evren Bölek ise neden evine haciz geldiğini şu sözlerle açıkladı: “Bu borç yıllar önce işlettiğim mekanlardan birinin kira borcu. O zamanki ortağımla yaptığımız kira sözleşmesinde ben kendisine kefil gözüküyordum. Kendisi yurtdışına kaçmış. Ben kendi üzerime düşen tüm borcumu ödememe rağmen benden tahsil etmeye kalktılar. İşi inada bindirdiler. Eşim de tanınmış bir kişi diye magazinsel yönden vurmaya çalışıyorlar. Biz de yasal süreci başlatacağız. Ayrıca Beste ile aramızın bozulduğu yok. Keyfimiz yerinde.”

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Evlilikte kriz mi var Beste Açara haciz şoku

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#Beste Açar#Evren Bölek#İcra Davası

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