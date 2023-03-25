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Evlilik hazırlığı yaparken ayrıldılar... Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in 4 yıllık aşkı bitti

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#Ahmet Kural#Çağla Gizem Çelik#Ayrılık Haberi
Evlilik hazırlığı yaparken ayrıldılar... Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelikin 4 yıllık aşkı bitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 08:48

Evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ayrıldı. "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirdik" diyen Ahmet Kural, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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"Herkese merhaba,
Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük bir felaket sonrasında, ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı.
Bundan daha önemli bir gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik.
4 yıldır sevgi ile süren ilişkimizi, dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.
Çağla - Ahmet"

Çağla Gizem Çelik ise Kural ile el ele fotoğrafını "Her şey gönlünce olsun" notu ile paylaştı...

Evlilik hazırlığı yaparken ayrıldılar... Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelikin 4 yıllık aşkı bitti

Çift, 4 yıldır birlikteydi...

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#Ahmet Kural#Çağla Gizem Çelik#Ayrılık Haberi

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