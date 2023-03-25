Evlilik hazırlığı yaparken ayrıldılar... Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in 4 yıllık aşkı bitti

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"Herkese merhaba,

Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük bir felaket sonrasında, ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı.

Bundan daha önemli bir gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik.

4 yıldır sevgi ile süren ilişkimizi, dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Çağla - Ahmet"

Çağla Gizem Çelik ise Kural ile el ele fotoğrafını "Her şey gönlünce olsun" notu ile paylaştı...

Çift, 4 yıldır birlikteydi...