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'Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Ayrılsak Da Beraberiz#Naşit Özcan#Boşanma Davası
Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 12:11

Ünlü oyuncu ayrılık haberini sosyal medya hesabındna duyurdu.

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Tiyatro oyuncusu Naşit Özcan, boşandı. Özcan, haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Eşi ve avukatının yer aldığı kareyi hesabında paylaşan oyuncu, altına şu notu düştü:

'Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz'

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

BİR ZAMANLAR EVLİYDİLER...

İnsanlar evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Binbir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanlar evli oldukları 'eski' eşleri. ( Foto: Hürriyet Arşiv)

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

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1973 balayı... Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez

Nazan Öncel 1973-1985 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Salih Öncel'i vefatının altıncı yılında andı. Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren ünlü şarkıcı; 'Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez. Gittiğin yer umarım neşelidir... Rahat uyu kıymetim.' mesajını paylaştı.

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, 18 yaşında Salih Öncel ile nikah masasına oturmuştu. Serkan adını verdikleri bir oğulları olan çift 12 yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

Nazan Öncel ayrılığa rağmen eski eşinin soyadını kullanmayı sürdürmüştü.  Salih Öncel 2017 yılında vefat etti.

18 Mayıs 2017'de hayata gözlerini yuman Salih Öncel'i vefatının altıncı yılında eski eşi Nazan Öncel andı.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "Her neredeysen bin sevgi, bin selam olsun. Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez. Gittiğin yer umarım neşelidir, bu kadar acılı, bu kadar kederli değildir. Rahat uyu kıymetim. 1973 Kuşadası, balayı..."

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MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN

Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Senin Mucizen” programına konuk olan Melek Baykal, özel hayatına dair bir itirafta bulundu...

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

“Zafer (Ergin) ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı.”

MEHMET ALİ ERBİL

Şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin isminde bir kızları oldu ancak mutluluk kısa sürdü. 

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

SEDA SAYAN 

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Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile yaptı.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

YELİZ YEŞİLMEN

Yeliz Yeşilmen'in ilk eşi bir gurbetçi gençti. Aşkı uğruna Almanya'ya taşınan Yeşilmen'in bu evliliği sadece 1 yıl sürdü.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

YEŞİM SALKIM 

Yeşim Salkım ilk evliliğini 19 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı. Salkım ondan sonra 4 kez daha evlendi.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

PAMELA SPENCE - BURAK SERGEN

 Pamela Spence konuk olduğu radyo programında ilk evliliğini anlattı:

"19 yaşında Burak Sergen ile kısa süren bir izdivaç yaşadım. Sonra da evliliği hiç düşünmedim. Ben aşk kadınıyım"

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Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

DENİZ SEKİ

Deniz Seki ve 1991'de evlendiği Turhan Başaranoğlu...

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar şöhret olmadan önce Mehmet Tecirli ile nikah masasına oturdu. Evlilik kısa sürede bitti.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

SEZEN AKSU

Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

AYKUT GÜREL - SEDEN KUTLUBAY

Müziğin iki güçlü ismi Seden Kutlubay ve Aykut Gürel 26 Haziran 1989'da nikah masasına oturmuştu... Çift boşandı.

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Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

MÜJDE AR

Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

MUAZZEZ ERSOY

Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.

Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz

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#Ayrılsak Da Beraberiz#Naşit Özcan#Boşanma Davası

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