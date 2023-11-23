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Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... 'Millet Amerika'da ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın'

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#Berdan Mardini #Kozmetik#Fenomen
Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 11:15

Kozmetik sektörüne geçiş yapan ve memleketi Mardin'de fabrikası kuran Berdan Mardini, 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde gündemde olan fenomenler hakkında da konuşan Mardini "7 yıldır bu işin içindeyim, böyle para görmedim. Millet Amerika'da ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın..." dedi.

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İşte Berdan Mardini'nin açıklamaları...

* Arabamı, evimi satıp köyümde fabrika kurdum. 7 yıldır bu işin içindeyim. 6 yılın sonunda geçen sene 15 kilo yağ sattım. Arayın sorun; köyde fabrikası var mı. Kaç kişi çalışıyor. Şuan banka risklerim var, borçlarım var. Gelin bindiğim arabaya bakın.

Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın

* Beni de yokladılar. Gönlünde varsa kayıyorsun. Parayı mı tercih ediyorsun, şerefini onurunu mu?

* Bu haberleri izlediğimde inanmadım. Ürünün kalitesine inanmadım. Bu kadar sattığına inanmadım. Kendi kendine sipariş verip, ürünleri alıp; boş kargoları depoya geri koyduklarını biliyordum. Tekstil ve kozmetik sektöründe istediğin her şeyi yapabilirsin. Bu işlerin hilelerinin olduğunu biliyorum. Ben o riske girer miyim hiç? Benim iki çocuğum var.

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Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın

*Araya hatrı sayılır insanları koyuyorlar. Geçmiş senelerden bahsediyorum. 2017-2018'de bildiğim tanıdığım insanlar var bu tarz işleri yapan. Dostlarım değil, tanıdığım insalar. Ben zaten ailemle yaşıyorum. Mütevazi bir hayatım var. Abilerimle kardeşlerimle görüşürüm.

Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın

*Ben dünyaya hammadde satan bir insanım. Benim amacım istihdam sağlayayım, borçlarımı kapatayım... Sezonluk 300, aylık 50-60 çalışanım var. Çok borcum var. Şuan söylemeyeyim ama çok. Ben dijital pazarda yokum.

Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın

* Güzellik salonu işlerine hiç inanmadım. Buaraya güzellik salonu olan birini getir, sattığı malzemenin içinde ne var bilemez ama bana sor bilirim. Ben yetiştirdim, ben yaptım. Pazarcı gibi anlatıyorum. Millet Amerika'da ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın...

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Evini, arabasını satıp köyüne fabrika kurmuştu... Millet Amerikada ev alsın, Berdan burada pazarcılık yapsın

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#Berdan Mardini#Kozmetik#Fenomen

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