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Estetiklileştiremediklerimizden misiniz?

Güncelleme Tarihi:

#Zuhal Olcay#Esra Dermancıoğlu#Ziynet Sali
Estetiklileştiremediklerimizden misiniz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 08:30

Pelin Karahan 'Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor...' dedi, Ziynet Sali 'Estetik çıktı, mertlik bozuldu' açıklamasını yaptı, Zuhal Olcay ise 'Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız?' sözleriyle doktorlara seslendi... Savaş Özbey, doğalcılar-yapaycılar cepheleşmesini bugünkü köşesine taşıdı...

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Estetik tartışması kolay kolay bitecek, herkesin üzerinde hemfikir kalacağı bir mevzu değil, orası kesin. Ama meselenin seyri, doğalcılar-yapaycılar cepheleşmesinden çoktan çıkmış durumda, başka bir yere doğru gidiyor.

Estetik güzel bir şey kuşkusuz. Fakirler için değişen bir şey yok ama en azından imkânı olanlar için. Ama bazı komplikasyonları beraberinde getirmiyor da değil. En son Ziynet Sali isyan etti:

Estetiklileştiremediklerimizden misiniz

“Estetik çıktı, mertlik bozuldu. Gerçek ve doğal güzellere haksızlık bu bence!”

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Tamam da “güzellik” denilen şey doğuştan bir haksızlık değil mi özünde?

Bırakalım da en azından parası olanlar bu haksız rekabeti bir nebze olsun gidersin.

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Güzel doğanlarla durumu eşitlesin, değil mi?

Yani estetik bir haksızlık yaratmaktan çok, bir haksızlığı gidermeye de yarıyor. Tamamen nereden baktığınıza bağlı.

Bu konuda en güzel tespit kuşkusuz geçen gün konuşan Pelin Karahan’a ait:

“Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor...”

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Söylediği doğru, komik oluyor tabii bu durum.

Ama bu da yeni değil.

Eskiden de yok muydu: Baba esmer, çocuk esmer; anne “Finlandiyalı gelin” gibi oryal sarışını...

Zuhal Olcay estetikçilerin bir organizasyonunda doktorlara seslenmişti:

“Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız?”

Cevabı Hande Yener de galiba: “Cep telefonu gibi bir şey. Teknoloji çıkmış, kullanmayacak mıyım?”

E doğruya doğru şimdi. Bir yanıyla asansör gibi aslında estetik. “Böyle bir kolaylık varken binmeyelim de o kadar merdiveni mi tırmanalım” demeye getiriyor Yener.

Estetiği abartanlarla dalga geçmekte Esra Dermancıoğlu’nun eline kimse su dökemez tabii.

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Esra Dermancıoğlu “İnce olunca her şeyi yapabilirsin ama balıketliysen ‘Sen yok ol’ diyorlar”Esra Dermancıoğlu “İnce olunca her şeyi yapabilirsin ama balıketliysen ‘Sen yok ol’ diyorlar”Haberi görüntüle

Google’larsanız yerlere yatıran paylaşımları var.

Ama şimdi İrem Derici ne yapsın? Haksız mı?

“6-7 sene önceki halime su bile vermem” diyor.

Bu estetik tartışması kolay kolay bitecek, herkesin üzerinde hemfikir kalacağı bir mevzu değil, orası kesin.

Ama meselenin seyri doğalcılar-yapaycılar cepheleşmesinden çoktan çıkmış durumda.

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Hikâyenin bugün geldiği nokta, doğuştan güzel, alımlı olup bu avantajını kaptırmak istemeyenlerle, “Yeter, güzellik bizim de hakkımız” diyenler arasında cereyan ediyor.

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O eski halinden eser yok şimdiO eski halinden eser yok şimdi!Haberi görüntüle
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#Zuhal Olcay#Esra Dermancıoğlu#Ziynet Sali

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