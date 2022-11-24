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Eşref Kolçak'ın aracını komşuları kurtardı

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#Eşref Kolçak#Yeşilçam#Bursa
Eşref Kolçakın aracını komşuları kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:50

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Eşref Kolçak’ın aracı hırsızların hedefi oldu.

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3 yıl önce 92 yaşında vefat eden Kolçak’ın otomobili gece geç saatlerde çalınmak istendi. Edinilen bilgiye göre oyuncunun aracı vefatının ardından evinin önündeki otoparka park edilmişti.

Kolçak’ın oynadığı bazı filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 1’i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınmak istendi.

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Gece geç saatlerde otomo bili çalmak isteyen şüpheliler Kolçak’ın komşuları tarafından fark edildi.

Komşular durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı. Kolçak’ın otomobilinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından, otomobil çekici yardımıyla ailesine teslim edildi

Eşref Kolçakın aracını komşuları kurtardı

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