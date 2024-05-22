Eski sevgililer pişti oldu

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Birçok ünlü isim önceki gece Etiler’deki Arkestra adlı mekanın “yaza merhaba” partisinde bir araya geldi.

Geceye katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Ece Sükan, Çağla Şıkel, Edis, Berrak Tüzünataç, Taro Emir Tekin, İlker İnanoğlu, Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç vardı.





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Serenay Sarıkaya, eski sevgilileri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile pişti oldu.Sarıkaya’nın çıkıştaki neşeli halleri ise dikkatten kaçmadı.

Serenay’a bayılıyorum

Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile karşılaşması hakkında şunları söyledi:

“Serenay’a bayılıyorum, muazzam bir insan. Çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. Onunla denk geldiğimde tabii ki konuşuyoruz. Çağatay (Ulusoy) ile de ilk defa tanıştım, aşırı tatlı bir insan.”