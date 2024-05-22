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Eski sevgililer pişti oldu

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#Serenay Sarıkaya#Kerem Bürsin#Çağatay Ulusoy
Eski sevgililer pişti oldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 08:48

Mert Alaş’ın yaz partisinde birçok ünlü isim bir araya geldi. Gecenin dikkat çeken olayı ise Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile pişti olmasıydı.

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Birçok ünlü isim önceki gece Etiler’deki Arkestra adlı mekanın “yaza merhaba” partisinde bir araya geldi.

Eski sevgililer pişti oldu

Geceye katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Ece Sükan, Çağla Şıkel, Edis, Berrak Tüzünataç, Taro Emir Tekin, İlker İnanoğlu, Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç vardı.

Eski sevgililer pişti oldu

Taro Emir Tekin
Eski sevgililer pişti oldu

Çağla Şıkel
Eski sevgililer pişti oldu

Berrak Tüzünataç
Eski sevgililer pişti oldu

Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç da davete katılanlar arasındaydı...
Eski sevgililer pişti oldu

Ece Sükan

Serenay Sarıkaya, eski sevgilileri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile pişti oldu.

Eski sevgililer pişti oldu

Serenay Sarıkaya

Sarıkaya’nın çıkıştaki neşeli halleri ise dikkatten kaçmadı. 

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Eski sevgililer pişti oldu

Çağatay Ulusoy, gülerek “Arkadaşlar herkes oradaydı” diyip aracına bindi.

Serenay’a bayılıyorum

Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile karşılaşması hakkında şunları söyledi:

Eski sevgililer pişti oldu

“Serenay’a bayılıyorum, muazzam bir insan. Çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. Onunla denk geldiğimde tabii ki konuşuyoruz. Çağatay (Ulusoy) ile de ilk defa tanıştım, aşırı tatlı bir insan.”

 

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#Serenay Sarıkaya#Kerem Bürsin#Çağatay Ulusoy

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