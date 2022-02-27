Eski eşleri yeni eş buluşturdu! Tayfun Duygulu ve Beste Açar yıllar sonra bir arada...

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Tayfun’un Bellâ diye hitap ettiği 2 yıllık eşi Tuğçe Duygulu’nun bu buluşmaya vesile olduğunu söyleyen Tayfun, neden bir araya geldiklerini Hürriyet’e anlattı:

“Projenin mimarı eşim Bellâ. Beste Hanım’la evliliğimiz sırasında sözlerini ortak yazdığımız bir şarkı var. Bella bunu öğrenince çok etkilendi. ‘Mutlaka birlikte seslendirip klip çekmelisiniz’ dedi. Beste ile uzun yıllardır görüşmüyorduk ama annesi Nur Hanım’la iletişimdeydim hep. Nur Hanım’a ulaşıp Beste ile görüştüm. Dün gece de eşim bir yemek organize etti. Projenin detaylarını görüştük.”