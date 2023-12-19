Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser mahkemelik oldu

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Damla Ersubaşı’nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.

Keser’in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, “Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, Keser’in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı’ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Keser çocuklar için korunma talep etti.

Bir zaman mutlu evlilikleri olup sonra ayrılık kararı alan, yetmezmiş gibi bir de velayet krizi yaşayan çok isim var...

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ÖZCAN DENİZ - FEYZA AKTAN





Aile arasında kıyılan nikahla evlenip olaylı bir şekilde boşanan çift oğulları Kuzey'in velayeti için uzun süre mücadele ettiler. Aylarca süren dava 2021 yılında karara bağlandı. Mahkeme, çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi.

WILMA ELLES - KEREM GÖĞÜŞ





Wilma Elles’in ikiz çocuklarını yurtdışına kaçırdığını ve kendisiyle görüştürmediğini iddia eden eski eş Kerem Göğüş, geçtiğimiz mart ayında velayet ve kişisel ilişkinin kurulması davaları açtı. Göğüş, ayrıca ikizlerin velayetlerinin askıda olduğunu öne sürdü...

DENİZ UĞUR - REHA MUHTAR





Deniz Uğur, üç yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Reha Muhtar’dan ikizlerinin velayetini almak için dava açtı. Protokol gereği ikizlerinin 18 yaşına kadar eski sevgilisi Reha Muhtar’da kalmasına izin verdiğini belirten Uğur, bu kararından vazgeçtiğini ve velayetin değiştirilmesini istedi.

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MERAL KAPLAN - ERHAN KANİOĞLU

Oyuncu Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu, 2021 yılında boşandı.Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip Meral Kaplan’ın, Erhan Kanioğlu’na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" dedi.