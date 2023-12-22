Eski eşi ile velayet krizi yaşayan Damla Ersubaşı'dan açıklama: Ben ne yaptıysam kendime yaptım

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Mahkeme, Keser’in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı’ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Mustafa Can Keser çocuklar için korunma da talep etti.

Tüm bu iddialar üzerine Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı:

“Ben ne yaptıysam kendime yaptım. İyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece kumpastan ibaretmiş. Ne tehdide ne de şantaja asla ve asla boyun eğmeyeceğim. Tüm haklarımla çocuklarımın yanındayım.”

Mustafa Can Keser de Söylemezsem Olmaz’a konuştu ve eski eşi Damla Ersubaşı’nın çocuklarına iyi bakamadığını söyledi:

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“Şu an istinaf mahkemesinde davamız var. Çocuklarım için endişeliyim. Çocuklar 1 aydır okula gitmiyor, 10 gündür de hastaneden çıkmıyor. Kızlarımı istiyorum, onlara sağlıklı bir hayat kurmaktan başka derdim yok.”