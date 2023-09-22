Eski dostlar karşı karşıya... Işın Karaca 'beğenmedim' dedi, Demet Akalın çıldırdı

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Şarkıcı Işın Karaca 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca'ya Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bana da Yolla'yı dinleyip dinlemediği soruldu.

Işın Karaca "Dinledim, beğenmedim. Söylemedim. Çalışmıyoruz bu aralar. Nedenini hiç bilmiyorum. Bu aralar görüşemiyoruz" dedi.

Eski dostunun açıklamaları Demet Akalın'ı kızdırdı.

Ünlü şarkıcı önce Instagram hesabında "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim ama unutmayın. Ya içime doğar ya karşıma çıkar. Her şey tam da böyle, çok temiz çok güzel kalbimiz var çünkü" notunu paylaştı.

Ardından bir takipçisinin yorumuna karşılık olarak şunları yazdı:

"Oh keyfim için çıkardım. Oh canım sağolsun. E biz de milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik! Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik."

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