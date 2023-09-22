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Eski dostlar karşı karşıya... Işın Karaca 'beğenmedim' dedi, Demet Akalın çıldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Işın Karaca#2. Sayfa
Eski dostlar karşı karşıya... Işın Karaca beğenmedim dedi, Demet Akalın çıldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 14:24

Işın Karaca 'Demet'in yeni şarkısını beğenmedim' dedi. Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı eski dostunu sosyal medyada isim vermeden topa tuttu.

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Şarkıcı Işın Karaca 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca'ya Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bana da Yolla'yı dinleyip dinlemediği soruldu.

Işın Karaca "Dinledim, beğenmedim. Söylemedim. Çalışmıyoruz bu aralar. Nedenini hiç bilmiyorum. Bu aralar görüşemiyoruz" dedi.

Eski dostunun açıklamaları Demet Akalın'ı kızdırdı.

Ünlü şarkıcı önce Instagram hesabında "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim ama unutmayın. Ya içime doğar ya karşıma çıkar. Her şey tam da böyle, çok temiz çok güzel kalbimiz var çünkü" notunu paylaştı.

Ardından bir takipçisinin yorumuna karşılık olarak şunları yazdı:

"Oh keyfim için çıkardım. Oh canım sağolsun. E biz de milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik! Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik."

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Eski dostlar karşı karşıya... Işın Karaca beğenmedim dedi, Demet Akalın çıldırdı

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#Demet Akalın#Işın Karaca#2. Sayfa

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