Eşinin ölümüyle yıkılmıştı... Ünlü şarkıcı kayınvalide oldu: Kızımız evlendi meleğim

Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, zor günleri çocukları ile atlatmaya çalışıyor.

Ünlü şarkıcının kızı Ecen Naz Karlı, dün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bulut Catalsakal ile nikah masasına oturdu.

Karlı, fotoğraflarını "Çocukluk arkadaşlığından..Hayat arkadaşlığına... Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı.3 oldu... Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız,şansınız açık olsun" notuyla paylaştı.

Ecen Naz'ın gelin çiçeğinde kaybettiği babası Cengiz Karlı'nın fotoğrafının da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Yemek masasında eşi Cengiz Karlı'nın fotoğrafına yer veren Elif Karlı, "Tabii ki bizimlesin meleğim" notunu düştü.

ONLAR DA ÇOCUKLARININ MÜRÜVVETLERİNİ GÖRDÜLER...

Her anne ve babanın hayalidir çocuğunun "mürüvvettini" görmek. Ve o gün gelip çattığında gelin ya da damat olan çocuğunun doğduğu günden beri bütün hayatı gözlerinin önünden "bir film şeridi gibi" geçer deyim yerindeyse. Hem onun "yuva kurduğunu" görmenin sevincini yaşar hem de biricik sevdiğinin artık kendi kollarından uçup gittigini hisseder... Ve çocuğu sevdiği adama ya da kadına sonsuza kadar "evet" derken kendini ne kadar zorlarsa zorlasın gözyaşlarını tutamaz... İşte o an anne- babanın ünlü ya da ünsüz olmasının hiçbir anlamı kalmaz. O an çocuğunun annesi ya da babasıdır o sadece. Onun içindir ki, gösteri dünyasının ünlü anne- babaları da kendilerine yönelen kameralara aldırmadan bu duygu seline kaptırırlar kendilerini. Sonra da çocuklarının en mutlu gününün coşkusunu yaşarlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve çocuklarının mürüvvetini gördükleri o anlar.

ÜNLÜ SANATÇI OĞLUNU EVLENDİRDİ, DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay oğlu Birbey Alpay'ı evlendirdi.

Maslak'taki bir otelde gerçekleşen düğüne Alişan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Pınar Eliçe ve Yeliz Yeşilmen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

MEHMET ŞEF'İN MUTLU GÜNÜ

MasterChef Türkiye’nin şefi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya Mine Bilişik ile evlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından kıyılan nikâhta çift depremzedeleri de unutmadı. Nikâh şekeri bütçesinin tamamı AFAD aracılığıyla depremzede ailelere bağışlandı. Emre Yalçınkaya’nın müdürü olduğu Myk Gastro Arena’dan da 2 ay boyunca Çocuk Esirge Kurumu’na minik şefler için work shop hediye edildi.

NURSEL ERGİN'E FASLI DAMAT ADAYI

Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programının sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kızı Bengü Çınar’la Fas’a tatile gitti. Agafay Çölü’nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketin sahibi, Çınar’a evlenme teklif etti.

Ahmed Yassine Zakaria isimli işadamı, adetleri gereği Nursel Ergin’e 40 deve hediye edeceğini, Bengü Çınar’a da havuzlu villa alacağını söyledi. Ancak teklifi sonuçsuz kaldı. Ergin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi çok ciddiymiş.” Bengü Çınar da “Benim için para değil aşk daha önemli” dedi.

MELODİ EVLENDİ, CEYLAN KAYINVALİDE OLDU

Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile evlendi.

Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi.

Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, altına "Eşim" notunu düştü.

Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.

'Çok şükür bugünleri gördüm'

Ceylan da kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.

Ceylan, kızının eylül ayında paylaştığı fotoğrafa "Maşallah yavrularıma" notunu düştü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni derece ile bitiren Melodi Bozkurt, bir süredir Kanada'da yaşıyordu.

YÜZÜKLER TAKILDI

Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa 16 Eylül'de aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.

Ferdi Tayfur törene katılmadı

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekti.

'Beni babamdan istedi'

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyle ilgili bir açıklama yayınladı:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kaflarda sorular kalmasın. Gildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa geçtiğimiz günlerde 3. kez ayrıldı.

KIZ İSTEDİLER

2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım' albümü ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan bir süredir birlikte olduğu Nursena Yazıcı ile evleniyor.

Davut Güloğlu önceki akşam genç kızı Rize'de oturan ailesinden istedi. Çiftin söz yüzüklerini Vali Kemal Çeber taktı.

Aile arasında gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

'BÜYÜK OĞLUMUZ EVLENDİ'

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, 2015 yılında Koray Şahinbaş ile evlenmişti.

Koray Şahinbaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş, Dilansu Şahin ile nikah masasına oturdu.

Yonca Cevher, düğünden görüntüleri "Bugün çok mutlu bir gün bizim için. Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin’le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için. Çocuklarımızın daha da güzel günlerini görebilmek en büyük arzumuz anne-babaları olarak. Mutluklar çocuklar" notu ile Instagram'da paylaştı.

Cevher bu fotoğrafa ise "Aşksınız siz" notunu düştü.

GECEYE GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin'i Ispartaspor Onursal Başkanı ve işadamı Atakan Yazgan’ın oğlu Evren'le evlendi.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğün töreninin yankıları da günlerce sürdü. Ama geceden akıllarda kalan en önemli ayrıntı, Erbil'in düğünün bitiminde kızı Sezin'le vedalaşırken döktüğü gözyaşları oldu.

DUYGUSAL İMPARATOR

İbrahim Tatlıses'in zaman zaman kameralar karşısında gözyaşı dökmesi alışıldık bir durum aslında. Ama kızı Melek Zübeyde'nin evlendiği gece akıttığı gözyaşları hepsinden farklıydı.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, Ali Akkaş ve Nihal Akkaş'ın oğlu Volkan Akkaş ile evlendi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı törende Tatlıses de Savaş da zaman zaman mutluluk gözyaşları döktü.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2016 yılında kızı Banu'yu evlendirdi. Banu Ilıcalı, hayatını Efe Ceyhun ile birleştirdi.

Swiss Otel'de yapılan düğüne, TV, spor ve sanat camiasının çok sayıda ünlüsü katıldı. Ilıcalı'nın düğünü günlerce konuşuldu.

İKİ MUTLULUK PEŞPEŞE

Türk pop müziğinin ünlülerinden Erol Evgin önce kızı Elvan'ı sonra da oğlu Murat'ı evlendirdi.

Evgin, kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat'ın Elif Kuşçulu ile evlendiği gece hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Ünlü tiyatro sanatçıları Can Gürzap ile Arsen Gürzap kızları Elif'i görkemli bir düğünle evlendirdi.

Elif Gürzap, Erhan İnanılır'a 'evet' derken babası Can Gürzap hüznünü gizlemeye çalıştı, annesi ise sevinç gözyaşlarını tutamadı.

SANAT DÜNYASI AKIN ETTİ

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eylül 2021'de 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile nikah masasına oturdu.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

AİLE POZU

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Raffles Otel’de gerçekleşen düğüne 550 davetli katıldı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Tatlıses'in kadim dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Eski manken Yaşar Alptek’in yönetmen kızı Ayris Alptekin, kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile Şişli Belediyesi Nikah Salonu’nda dünya evine girdi. Alptekin, “Allah herkese bu günleri nasip etsin diyerek duygulanıp gözyaşlarını tutamadı.

ÖZKAN UĞUR YALNIZ BIRAKMADI

Mahzar Alanson da çocuğunun mürüvvetini gören isimlerden... alanson'un yapımcı oğlu Hilmi Alanson, 2019 yılında Kübra Çiçek’le nikah masasına oturdu. Beşiktaş’taki Hotel Raffles İstanbul’daki düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı. Geceye katılanlar arasında MFÖ üyelerinden Özkan Uğur da vardı.