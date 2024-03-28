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Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış!

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#Akın Petekkaya#Erkan Petekkaya#Cano Petekkaya
Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 16:13

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, babası Akın Petekkaya’yı son yolculuğuna uğurladı. 81 yaşında vefat eden Akın Petekkaya, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

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Oyuncu Erkan Petekkaya baba acısıyla sarsıldı. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın Petekkaya dün 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün Kavacık Görele Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Akın Petekkaya'yı ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar, Mehmet Yiğit Alp gibi sinema ve müzik dünyasından çok sayıda tanınmış isim cenazede hazır bulundu.

Erkan Petekkaya, eşi Didem ve oğulları Cem Cano ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

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BABAYA SON BAKIŞ

Ayakta durmakta güçlük çeken Petekkaya, babasının tabutuna son kez uzun uzun baktı.

Akın Petekkaya’nın naaşı öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

Erkan Petekkaya, 2020 yılında da Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya’yı kaybetmişti. 

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#Akın Petekkaya#Erkan Petekkaya#Cano Petekkaya

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