Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış!

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Oyuncu Erkan Petekkaya baba acısıyla sarsıldı. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın Petekkaya dün 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün Kavacık Görele Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Akın Petekkaya'yı ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar, Mehmet Yiğit Alp gibi sinema ve müzik dünyasından çok sayıda tanınmış isim cenazede hazır bulundu.

Erkan Petekkaya, eşi Didem ve oğulları Cem Cano ile birlikte taziyeleri kabul etti.

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BABAYA SON BAKIŞ

Ayakta durmakta güçlük çeken Petekkaya, babasının tabutuna son kez uzun uzun baktı.

Akın Petekkaya’nın naaşı öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.

Erkan Petekkaya, 2020 yılında da Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya’yı kaybetmişti.