Erkan Kolçak Köstendil'den esprili açıklama: İstese döver beni

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Objektiflere bir arkadaşıyla el ele poz veren Köstendil, kahkaha atarak “Kalıba baksanıza! Dövmek istese döver beni. Beni dövmesin diye bütün filmleri tek plan çekmeye çalışıyorum. Şaka bir yana; arkadaşlarımızla yeni neler yapabiliriz diye konuşuyorduk” dedi.

Futbol tutkunu Köstendil, Rusya’da yapılacak bir turnuvaya katılacağını da açıkladı:

“Rusya’ya gidiyorum. Bir turnuvaya davetliyim. Üç eski futbolcunun ve sanatçıların yer alacağı bir kadro olacak. Oranın devlet televizyonu canlı yayınlayacak. 3 sene önce de katılmıştık. İnşallah şampiyon olup geleceğiz. Neticede milli bir forma. Hep beraber Cihangir’de tur atacağız. Nejat İşler’le beraber turlarız burada kupayla.”