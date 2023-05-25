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Erkan Kolçak Köstendil'den esprili açıklama: İstese döver beni

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#Erkan Kolçak Köstendil#Cihangir#Nejat İşler
Erkan Kolçak Köstendilden esprili açıklama: İstese döver beni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:50

Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Cihangir’de set çalışanı arkadaşlarıyla görüntülendi.

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Objektiflere bir arkadaşıyla el ele poz veren Köstendil, kahkaha atarak “Kalıba baksanıza! Dövmek istese döver beni. Beni dövmesin diye bütün filmleri tek plan çekmeye çalışıyorum. Şaka bir yana; arkadaşlarımızla yeni neler yapabiliriz diye konuşuyorduk” dedi.

Futbol tutkunu Köstendil, Rusya’da yapılacak bir turnuvaya katılacağını da açıkladı:

Erkan Kolçak Köstendilden esprili açıklama: İstese döver beni

“Rusya’ya gidiyorum. Bir turnuvaya davetliyim. Üç eski futbolcunun ve sanatçıların yer alacağı bir kadro olacak. Oranın devlet televizyonu canlı yayınlayacak. 3 sene önce de katılmıştık. İnşallah şampiyon olup geleceğiz. Neticede milli bir forma. Hep beraber Cihangir’de tur atacağız. Nejat İşler’le beraber turlarız burada kupayla.”

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#Erkan Kolçak Köstendil#Cihangir#Nejat İşler

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