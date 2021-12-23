Eren Ali Dişli kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Eren Ali Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olan Dişli ailesinin oğulları Eren de takımına hayli düşkündür.

Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor. Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesidir.