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Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

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#Erdoğan Demirören#Erdoğan Demirören Golf Cup 2023#Kemer Country Club
Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:30

Kemer Country Club’ın başkanı merhum Erdoğan Demirören adına bu yıl 5’incisi düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup 2023 anma turnuvası geçen hafta sonu yapıldı.

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Erdoğan Demirören Golf Cup Turnuvası, 11-12 Kasım tarihlerinde Kemer Country Club’da yapıldı. Ülkede golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören adına 5’inci kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Mehmet Kazan oldu. Kazan, ödülünü Yıldırım Demirören’in elinden aldı.

Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Nihat Özdemir - Hasan Akçakayalıoğlu - Yıldırım Demirören -Mehmet Ziylan

İki gün boyunca 190 golfçünün mücadele ettiği turnuvanın büyük ödülü olan Lampago elektrikli araç hediyesini kazanan, kategori birincileri arasından kurayla seçildi. Şanslı golfçü Mehmet Kazan’a Lampago elektrikli araç ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören verdi.

Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Meltem Demirören - Mehmet Kazan

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Turnuva boyunca elektrikli araçlarını golfçülerin deneyimine sunan Lampago, modern çizgilerin benzersiz vintage tarzıyla birleştirildiği, Denizli’de üretilen yerli markasını golfçülerle buluşturdu.

Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Milliyet, turnuvaya katılanlara doğdukları güne ait gazetenin ana sayfasını hediye etti.
Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Nazmiye Erdoğan - Merve Müftüoğlu - Ece Şimşekalp - Mehmet Erdem
Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Rana Esen
Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Murat Karaduman
Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

Merve Hıdıroğlu -Neriman Erim - İdil Mimaroğlu - Fatoş Özbaş

 

 

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#Erdoğan Demirören#Erdoğan Demirören Golf Cup 2023#Kemer Country Club

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