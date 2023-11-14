Erdoğan Demirören turnuvayla anıldı

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Erdoğan Demirören Golf Cup Turnuvası, 11-12 Kasım tarihlerinde Kemer Country Club’da yapıldı. Ülkede golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören adına 5’inci kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Mehmet Kazan oldu. Kazan, ödülünü Yıldırım Demirören’in elinden aldı.



Nihat Özdemir - Hasan Akçakayalıoğlu - Yıldırım Demirören -Mehmet Ziylan

İki gün boyunca 190 golfçünün mücadele ettiği turnuvanın büyük ödülü olan Lampago elektrikli araç hediyesini kazanan, kategori birincileri arasından kurayla seçildi. Şanslı golfçü Mehmet Kazan’a Lampago elektrikli araç ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören verdi.



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Meltem Demirören - Mehmet Kazan

Turnuva boyunca elektrikli araçlarını golfçülerin deneyimine sunan Lampago, modern çizgilerin benzersiz vintage tarzıyla birleştirildiği, Denizli’de üretilen yerli markasını golfçülerle buluşturdu.

Milliyet, turnuvaya katılanlara doğdukları güne ait gazetenin ana sayfasını hediye etti.Nazmiye Erdoğan - Merve Müftüoğlu - Ece Şimşekalp - Mehmet ErdemRana EsenMurat KaradumanMerve Hıdıroğlu -Neriman Erim - İdil Mimaroğlu - Fatoş Özbaş