Erdil Yaşaroğlu kimdir? Son zamanlarda açtığı davalarla gündeme geliyor!

9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu'nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında yayımlanmaya başladı. İşte, Erdil Yaşaroğlu hakkında merak edilenler...

1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Rize'nin Ardeşen ilçesindendir. Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu'nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur.

1990 yılında "Plastip Show" adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, "Laf Lafı Açıyor", "Televizyon Çocuğu", "Beyaz Show" gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı.

Yaşaroğlu’nun, 1999’da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır.

2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. 2015 Yılında Süper Penguen Çocuk Mizah Dergisini kurdu. 2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı.

16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir.

2012 yılında Dünya'nın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

Türkiye ve yurtdışında çeşitli karma sergilere katılmış, projeler yapmıştır. 2019 Yılında İstanbul Bomontiada’da Oyun isimli heykel sergisi açmıştır. Halen Süper Penguen ve heykel çalışmalarına devam etmektedir.