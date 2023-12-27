Erdil Yaşaroğlu: Begüm bütün eserlerimin içinde

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Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi “Transatlantik”in açılışına kültür sanat dünyasının ünlü isimleri yoğun ilgi gösterdi.

30 Ocak’a kadar görülebilecek sergi hakkında Erdil Yaşaroğlu, şunları söyledi: “Yaklaşık 1.5 yıldır hazırlanıyorum bu sergi için. 30’a yakın eser var ve her birinin kendi bir hikayesi var.”

Sanatçı ayrıca eşi Begüm Kütük’ten övgüyle bahsetti: “Begüm bütün eserlerin içinde yaşıyor. Begüm, hayata daha güzel bakmamı sağlıyor. Her zaman en büyük destekçim olmuştur. Güzel kadınların heykelini yapmak çok zor. Benim için büyük bir sorumluluk olurdu onu esere dönüştürmek. Belki bir gün yaparım.”

Ahmet’le görüşmeyeceğim



Sergiye katılan Murat Cemcir, “Ahmet Kural ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi. Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim de!”

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Ayrıldık



Deniz Kurt, sergiyi gezdi. Kurt, 5 yıldır evli olduğu piyanist Kerem Görsev’den ayrıldığını açıkladı: “Ayrıldık, nedenini söylemeyeceğim. Konuşmaya ve üstünde durmaya gerek yok. Böyle daha iyi.”

Çocukları gözünü morarttı



Alper Kul, sergiyi beğendiğini söyledi. Kul, “Erkek çocuk babası olmak gerçekten zor. Aslında sert biriyimdir” dedi. Oyuncu, oyun oynarken, oğulları Arel ve Leo’nun gözünü morarttığını belirtti.