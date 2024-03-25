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Entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var!

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Jülide Kural#Entübe
Entübe edilen Kadir İnanırdan haber var
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 14:08

Önceki gün Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Kural, entübe edilen usta oyuncunun uyandırılacağını duyurdu.

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Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Instagram hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

"İYİ HABER VERMEK İSTERİM"

Entübe edilen Kadir İnanırdan haber var

"Kamuoyunun bilgisine; Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır. 

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken. 

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Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da; direnmekten vazgeçmeyecektir! "

Entübe edilen Kadir İnanırdan haber var

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2021 yılında beyin damarında pıhtı atması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi görmüştü.

 DOSTLARINDAN DESTEK

Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen sanatçı dostları paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldular.

PERİHAN SAVAŞ
Canım benim hadi laz damarın tutsun bir an önce dön aramıza, dualarımdasın.

Entübe edilen Kadir İnanırdan haber var


FİLİZ AKIN
Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda
bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız…

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Entübe edilen Kadir İnanırdan haber var

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Şifa dilerim Kadir Bey…. Bir an önce sağlığınıza kavuşunuz …

HÜLYA KOÇYİĞİT
Sevgili arkadaşım Kadir, tüm dualarım seninle. Tez vakitte sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. Güzel haberlerini büyük bir inançla bekliyoruz

 SÜHA UYGUR
Dualarımız seninşe canım abim. En kısa zamanda güzel haberlerini alacağız inşallah.

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Entübe

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