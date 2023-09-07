Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte!

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Engincan Ural ve Merve Kaya önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi



Alışverişe çıkan Kaya, kendisini almaya gelen eşini öperek karşıladı. Çift, araçlarını almaya el ele gitti.

Kızımla yeni hayata başladık

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen geçen günlerde boşanma kararı almış çiftin kızları Su Diana’nın velayeti annede kalmıştı. Oyuncu önceki akşam Taksim’deydi. Oyuncu “Kızımla yeni bir hayata başladık. O mücizem. Eski eşim ile de bir çocuğumuz olduğu için görüşeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Kaslarını sergilediler

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, spor salonunda idman yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin, kaslı ve fit halleri ise hayranlarından birçok iyi yorum aldı. Sevgililer ilk kez spor salonunda tanışmıştı.