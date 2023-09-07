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Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte!

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Nişantaşı
Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 08:09

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, geçen ekim ayında Merve Kaya ile evlenmişti.

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Engincan Ural ve Merve Kaya önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi

Alışverişe çıkan Kaya, kendisini almaya gelen eşini öperek karşıladı. Çift, araçlarını almaya el ele gitti.

Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte

Kızımla yeni hayata başladık

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen geçen günlerde boşanma kararı almış çiftin kızları Su Diana’nın velayeti annede kalmıştı. Oyuncu önceki akşam Taksim’deydi. Oyuncu “Kızımla yeni bir hayata başladık. O mücizem. Eski eşim ile de bir çocuğumuz olduğu için görüşeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)

Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte

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Kaslarını sergilediler

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, spor salonunda idman yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin, kaslı ve fit halleri ise hayranlarından birçok iyi yorum aldı. Sevgililer ilk kez spor salonunda tanışmıştı.

Engincan Ural ve eşi Merve Kaya alışverişte

 

 

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Nişantaşı

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