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Engin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski manken Engin Koç'un son hali!

#Engin Koç#Engin Koç Kimdir#Engin Koç Son Hali
Engin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli Eski manken Engin Koçun son hali

Bir döneme hızlı yaşantısıyla damga vuran Engin Koç son hali ile merak konusu oldu. Eski manken, eğlence hayatından uzakta sakin bir hayat yaşıyor. Peki, Engin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Engin Koç filmleri ve hayatı...

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Eğlence sektörünün altın yıllarını yaşadığı 1980 ve 90’larda defile organizasyonları da yeni yeni çoğalmaya başlamıştı. Podyumların aranılan yüzlerinden biri de Engin Koç’tu. Şimdilerde sakin bir hayatı seçen Engin Koç son hali ve enerjisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki, Engin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Engin Koç hakkında bilgiler...

ENGİN KOÇ KİMDİR?

Engin Koç, 27 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya geldi. Engin Koç lise eğitiminden sonra eğitimine devam etmedi. 16 yaşında mankenliğe başladı. 1976 yılında 17 yaşındayken 'Mankenler Kralı' yarışmasında 1. oldu. Bu yarışmada Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal jüri üyesiydi.

Engin Koç daha önce iki kez evlenip boşandı. Ardından turizmci ve oyuncu Pınar Kavrak ile 2011 yılında evlendi ve Burak adında bir oğulları var.

 

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