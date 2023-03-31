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Engin Hepileri: Ailemizin direği oğlum Can

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#Engin Hepileri#Beyza Şekerci#Can Hepileri
Engin Hepileri: Ailemizin direği oğlum Can
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:48

ENGİN Hepileri, Ahmet Mümtaz Taylan’ın programı “Empati”ye konuk oldu.

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 Oyuncu, 5 yaşındaki oğlu Can ile ilişkisini anlattı:

“Ailemizin direği şu an Can. Hayatın anlamı ailede... İşlerden vakit bulup Beyza (Şekerci) ve Can’la aile üçgenimizi kuruyoruz. Telefonlarımızı bırakıp Can’ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyoruz. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Çimentomuz Can, o bizi yönlendiriyor.”

Hepileri, apartman dairesinde kedi ya da köpek beslemenin de doğru olmadığını söyledi:

“Hayvanların özgürlüğünü kısıtladığımı düşünüyorum. Toprağa basmayan bir hayvan kendi yetilerinden uzaklaşacakmış gibi... Onu, 5 saat sokağa çıkartabilecek zamanım ya da bahçeli bir evim olsa kesinlikle köpeğim olurdu.”

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#Engin Hepileri#Beyza Şekerci#Can Hepileri

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