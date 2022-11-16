Engelleri aşan ‘Buğday Tanesi’

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Küçükken yaşadığı yangın sonrası vücudunda bazı engeller bulunan Bayram’ın hikâyesi, “Buğday Tanesi”nde anlatılacak. Filmde Serkan Bayram’ı Kutsi canlandırırken Erkan Bektaş ve Yeliz Akkaya da rol alacak.



ENGELLİLER GÜNÜ’NDE GALA



“Buğday Tanesi”, engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan başarılarını gözler önüne serecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise İstanbul AKM’de galası yapılacak olan filmin geliri ile İstanbul’da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak. AK Parti’den Erzincan Milletvekili seçilen Serkan Bayram, engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesini sağladı. Engelli Bakanlığı’nın kurulmasına hizmet etti. Bayram, “Ülkemizde bulunan yaklaşık 8 milyon engelli kişinin kendinden bir şeyler bulacağı bir film. 20 yılda engelli vatandaşlarımız için yapılan tüm çalışmalar da anlatılacak” dedi.

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Yangından kurtuldu

Serkan Bayram, 1 yaşındayken tarlada çıkan yangından kurtarıldı. 40 gün yoğun bakımda kaldı ve hayata döndü. Ama engelli kaldı. Bayram, tüm engellere rağmen hukuk fakültesini bitirip milletvekili oldu.