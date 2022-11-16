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Engelleri aşan ‘Buğday Tanesi’

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#Buğday Tanesi#Av. Serkan Bayram#AK Parti İstanbul Milletvekili
Engelleri aşan ‘Buğday Tanesi’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:44

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

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Küçükken yaşadığı yangın sonrası vücudunda bazı engeller bulunan Bayram’ın hikâyesi, “Buğday Tanesi”nde anlatılacak. Filmde Serkan Bayram’ı Kutsi canlandırırken Erkan Bektaş ve Yeliz Akkaya da rol alacak.

ENGELLİLER GÜNÜ’NDE GALA

“Buğday Tanesi”, engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan başarılarını gözler önüne serecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise İstanbul AKM’de galası yapılacak olan filmin geliri ile İstanbul’da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak. AK Parti’den Erzincan Milletvekili seçilen Serkan Bayram, engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesini sağladı. Engelli Bakanlığı’nın kurulmasına hizmet etti. Bayram, “Ülkemizde bulunan yaklaşık 8 milyon engelli kişinin kendinden bir şeyler bulacağı bir film. 20 yılda engelli vatandaşlarımız için yapılan tüm çalışmalar da anlatılacak” dedi.

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Yangından kurtuldu

Serkan Bayram, 1 yaşındayken tarlada çıkan yangından kurtarıldı. 40 gün yoğun bakımda kaldı ve hayata döndü. Ama engelli kaldı. Bayram, tüm engellere rağmen hukuk fakültesini bitirip milletvekili oldu.

Engelleri aşan ‘Buğday Tanesi’

Filmde AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ı (sağda) Kutsi canlandıracak.

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#Buğday Tanesi#Av. Serkan Bayram#AK Parti İstanbul Milletvekili

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