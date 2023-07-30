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Meryem Uzerli en güzeller listesinde

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#Meryem Uzerli#Grace Kelly#Marilyn Monroe
Meryem Uzerli en güzeller listesinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:52

World of Statistics hesabı tüm zamanların en güzel 22 kadın oyuncusunu açıkladı. Sinema tarihinin efsanevi oyuncularının yer aldığı listede tek Türk isim ise Meryem Uzerli oldu.

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Meryem Uzerli, istatistik hesabı World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları listesinde yer aldı. Tüm dünyadan alınan verilerle ve istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var. Uzerli listede Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi dünyaca ünlü oyuncuların arasında yer aldı. Oyuncu, tüm zamanların en güzel 22 kadın oyuncusu arasında gösterildi. Listenin yayınlandığı World of Statistics’i sosyal medyada Elon Musk olmak üzere 2 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Meryem Uzerli en güzeller listesinde

Grace Kelly -Marilyn Monroe - Angelina Jolie 

UZUN SÜREDİR EKRANDAN UZAK
“Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem’e hayat veren Meryem Uzerli, dizinin dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanması ile büyük şöhrete kavuştu. Uzun süredir ekrandan uzak olan Uzerli, reklam filmlerinde oynamayı tercih ediyor.

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Meryem Uzerli en güzeller listesinde

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#Meryem Uzerli#Grace Kelly#Marilyn Monroe

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