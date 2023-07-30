Meryem Uzerli en güzeller listesinde

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Meryem Uzerli, istatistik hesabı World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları listesinde yer aldı. Tüm dünyadan alınan verilerle ve istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var. Uzerli listede Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi dünyaca ünlü oyuncuların arasında yer aldı. Oyuncu, tüm zamanların en güzel 22 kadın oyuncusu arasında gösterildi. Listenin yayınlandığı World of Statistics’i sosyal medyada Elon Musk olmak üzere 2 milyondan fazla kişi takip ediyor.

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