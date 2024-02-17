Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

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EMRE Altuğ, Serhat Tekin’in YouTube programına konuk oldu. Şarkıcı, “Yalnız mısınız? Bir ilişkiniz yok mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Evet, yalnızım. Bu durumu seviyorum da. Yalnız olmayı, evde yalnız vakit geçirmeyi, yalnız yemek yemeyi seviyorum. Benim bu konuda şikâyetim yok. Ama zaman zaman âşık olmayı özlediğimi söyleyebilirim. Güzel bir duygudur o. Aşkın seni yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum.” Altuğ, “Aşkın hakkını verebildiniz mi?” sorusu üzerine de “Âşık oldum mu veririm tabii ki. İyi bir âşığımdır” dedi.



OYUNCULUK ESTETİK KALDIRMAZ



Programda Rafet El Roman ve Gökhan Özen’le gündeme gelen “erkekte estetik” konusu da konuşuldu. Estetik yaptırmadığını dile getiren Emre Altuğ, geçen yıllara rağmen hiç değişmemesinin sırrını şöyle açıkladı: “Anne ve babamın genetiği diyebiliriz. Estetiğim yok. İlerleyen zamanlarda belki düşünürüm ama benim bir diğer işim olan oyunculuk maalesef estetik operasyon kaldıran bir meslek değil. Doktor arkadaşım dolgu, botoks yapmak istediği zaman ‘Hayır’ diyorum. Vitamin iğneleri yapıyor bazı zamanlar, hepsi o kadar.” Altuğ, “Erkek şarkıcıların estetiklerine yapılan eleştirilere yorumunuz nedir?” diye sorulunca şöyle konuştu: “Kim kendini nasıl iyi hissedecekse yaptırabilir. Bu bir sohbet konusu olabilir ama yargı konusu olamaz. İnsan ne istiyorsa yaptırmakta özgürdür.”



ŞEVKET ALTUĞ’UN OĞLU DEĞİLİM



Emre Altuğ, Şevket Altuğ’un oğlu olduğu dedikodusuna da yanıt verdi:

“En büyük şehir efsanelerinden biri. Hatta bir seferinde radyocu bir arkadaş o kadar emindi ki oğlu olduğumdan, ‘Değilim’ dememe rağmen nüfus cüzdanımı görmek istemişti.”



Çapkınlık mesai ister

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Rol aldığı dizide çapkın bir adamı canlandıran Emre Altuğ, normal hayatta onun gibi olmadığını söyledi: “Çapkın değilim. Çapkınlık yapmaya ihtiyaç duymadım çok şükür. Yapı olarak böyle bir şeyin peşinde koşan bir adam değilim. Çapkınlık bir mesai ister. Ben böyle bir şeye dediğim gibi hiç ihtiyaç duymadım. Hayatımdan memnunum.”

Çıplaklığı severim

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“Ne Ala” şarkısının klibinde üstsüz kamera karşısına geçen Emre Altuğ, hakkındaki eleştiriler için şöyle dedi: “Ben çıplaklığı seven bir adamım. Çıplaklıktan çekinen biri değilim. Kaldı ki o klipteki bir çıplaklık da değil. Bir saflık ifadesi anlatmak için yapılan imajinasyondu. Ben bugüne kadar sağdan soldan gelen bu tip eleştirileri çok takmadım.”