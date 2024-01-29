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Eminönü’nde film çekimi

Güncelleme Tarihi:

#Bohemian Rhapsody#Freddie Mercury#Amateur
Eminönü’nde film çekimi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 08:08

FREDDIE Mercury’yi canlandırdığı “Bohemian Rhapsody” filmiyle 2019’da ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde Oscar kazanan dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Rami Malek, yeni sinema filminin çekimleri için Türkiye’ye geldi. Ünlü aktör, başrolünü üstlendiği “Amateur” (Amatör) adlı film için dün Eminönü’nde kamera karşısına geçti.

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SOKAK KAPATILDI

Tarihi Valide Han ile Mercan Mahallesi’nde yapılan çekimler için pazar günü kapalı olan 10 dükkân açtırıldı. Bir sokak da valilik izniyle kapatıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan set çalışmaları akşamüzeri 17.00’de tamamlandı.

Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan “Amateur” için daha önce İngiltere ve Fransa’da da çekimler yapılmıştı.

Kadrosunda Laurence Fishburne, Holt McCallany, Rachel Brosnahan ve Caitríona Balfe’nin de yer aldığı film, Londra’da karısını öldüren teröristlerin peşine düşen ve kendisini eğitmeleri için teşkilatına şantaj yapan bir CIA çalışanının hikâyesini konu alıyor.

Eminönü’nde film çekimi



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#Bohemian Rhapsody#Freddie Mercury#Amateur

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