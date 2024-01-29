Eminönü’nde film çekimi

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SOKAK KAPATILDI



Tarihi Valide Han ile Mercan Mahallesi’nde yapılan çekimler için pazar günü kapalı olan 10 dükkân açtırıldı. Bir sokak da valilik izniyle kapatıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan set çalışmaları akşamüzeri 17.00’de tamamlandı.



Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan “Amateur” için daha önce İngiltere ve Fransa’da da çekimler yapılmıştı.



Kadrosunda Laurence Fishburne, Holt McCallany, Rachel Brosnahan ve Caitríona Balfe’nin de yer aldığı film, Londra’da karısını öldüren teröristlerin peşine düşen ve kendisini eğitmeleri için teşkilatına şantaj yapan bir CIA çalışanının hikâyesini konu alıyor.