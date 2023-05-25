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Emina Jahovic: Aşk olsa yanımda olurdu

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#Emina Jahovic#Ljubomir Dorontic#Maldivler
Emina Jahovic: Aşk olsa yanımda olurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:32

Emina Jahovic, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile aşk yaşadığı ve onunla Maldivler’de tatil yaptığı iddiasına yanıt verdi: “Olsa, yanımda olurdu değil mi?”

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BENİM HABERİM YOK

Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Toplantıya yetişmeye çalıştığını söyleyen Jahovic’e bayram tatilini Ljubomir Dorontic’le Maldivler’de geçirdiği iddiası soruldu. “Efendim?” diyerek kahkaha atan şarkıcı, “Çok tatlısınız, kolay gelsin. Anlamadım ama ne söylüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Benim haberim yok” diye konuştu. Çıkan haberleri yalanlayan Jahovic, “Olsa yanımda olurdu değil mi?” dedi.

Emina Jahovic: Aşk olsa yanımda olurdu

YAMAN İÇİN ERKEN

Emina Jahovic’e eski eşi Mustafa Sandal’ın oğulları Yaman için açtığı ayakkabı mağazası da soruldu. “Ayakkabıları Yaman tasarlamıyor. Girişimcilik için bir adım attı sadece. Bakalım nasıl olacak. Benim şahsi fikrim; biraz erken” diyen Jahovic, mağazayı henüz ziyaret etmediğini söyledi: “Ama tabii ki gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Oğlum annesinden her türlü desteği görecek.”

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O ZAMAN ÇOK KÜÇÜKTÜM

Geçmişte dizilerde rol alan Emina Jahovic, “Yeniden ekranlarda olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “O zaman çok küçüktüm. Türkiye’ye yeni gelmiştim. Türkçe de bilmiyordum ve zorlanıyordum. Güzel bir şey olursa belki yaparım” yanıtını verdi.

 

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#Emina Jahovic#Ljubomir Dorontic#Maldivler

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