Emina Jahovic: Aşk olsa yanımda olurdu

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BENİM HABERİM YOK

Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Toplantıya yetişmeye çalıştığını söyleyen Jahovic’e bayram tatilini Ljubomir Dorontic’le Maldivler’de geçirdiği iddiası soruldu. “Efendim?” diyerek kahkaha atan şarkıcı, “Çok tatlısınız, kolay gelsin. Anlamadım ama ne söylüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Benim haberim yok” diye konuştu. Çıkan haberleri yalanlayan Jahovic, “Olsa yanımda olurdu değil mi?” dedi.

YAMAN İÇİN ERKEN

Emina Jahovic’e eski eşi Mustafa Sandal’ın oğulları Yaman için açtığı ayakkabı mağazası da soruldu. “Ayakkabıları Yaman tasarlamıyor. Girişimcilik için bir adım attı sadece. Bakalım nasıl olacak. Benim şahsi fikrim; biraz erken” diyen Jahovic, mağazayı henüz ziyaret etmediğini söyledi: “Ama tabii ki gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Oğlum annesinden her türlü desteği görecek.”

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O ZAMAN ÇOK KÜÇÜKTÜM

Geçmişte dizilerde rol alan Emina Jahovic, “Yeniden ekranlarda olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “O zaman çok küçüktüm. Türkiye’ye yeni gelmiştim. Türkçe de bilmiyordum ve zorlanıyordum. Güzel bir şey olursa belki yaparım” yanıtını verdi.