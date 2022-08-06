Emel Sayın'ın kardeş acısı... Fatoş Sayın hayatını kaybetti

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Sayın, acı haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin." notu ile paylaştı.

Emel Sayın , kardeşi ile bu fotoğrafını haziran ayında paylaşmıştı...

Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın’ı 2001, ablası Şenel Sayın’ı 2009, annesi Suat Sayın’ı 2014’te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda “Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor” demişti.