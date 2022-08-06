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Emel Sayın'ın kardeş acısı... Fatoş Sayın hayatını kaybetti

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#Emel Sayın#Fatoş Sayın#Kardeş
Emel Sayının kardeş acısı... Fatoş Sayın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 14:42

Emel Sayın'ın uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti.

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Sayın, acı haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin." notu ile paylaştı.

Emel Sayının kardeş acısı... Fatoş Sayın hayatını kaybetti
Emel Sayın, kardeşi ile bu fotoğrafını haziran ayında paylaşmıştı...

Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın’ı 2001, ablası Şenel Sayın’ı 2009, annesi Suat Sayın’ı 2014’te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda “Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor” demişti. 

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#Emel Sayın#Fatoş Sayın#Kardeş

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