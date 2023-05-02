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Emel Karaköse kimdir? Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kaç yaşında, mesleği ne?

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#Emel Karaköse Kimdir#Selim Bayraktar'ın Eşi#Emel Karaköse
Emel Karaköse kimdir Selim Bayraktarın eşi Emel Karaköse kaç yaşında, mesleği ne
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 14:14

Veda Mektubu dizisinin sevilen oyuncusu Selim Bayraktar sevgisili Emel Karaköse ile evlendi. Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Düğün fotoğraflarının ardından Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse hakkında bilgiler hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Emel Karaköse kimdir? Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Emel Karaköse'nin oynadığı diziler...

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'Veda Mektubu'nda Ziya karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi. Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Çiçeklerle süslenen ve özel konukların olduğu törenden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Selim Bayraktar'ın eşi Emel Karaköse kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Emel Karaköse kimdir Selim Bayraktarın eşi Emel Karaköse kaç yaşında, mesleği ne

Emel Karaköse kimdir?

Emel Karaköse 3 Mart 1984 yılında doğmuştur. 39 yaşındaki güzel oyuncu Emel Karaköse, kariyerine 2016 yılı Pakistan yapımı olan 'Revenge of the Worthless' adlı film ile başlamıştır. Ardından, 2017'de yerli Türk filmi Deccal 2'de ve 2018'de Selim Bayraktar'ın da oyuncuları arasında bulunduğu 'Sevgili Komşum' filmlerinde rol almıştır.

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Emel Karaköse kimdir Selim Bayraktarın eşi Emel Karaköse kaç yaşında, mesleği ne

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Oyuncu Selim Bayraktar 17 Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı.

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Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır. Selim Bayraktar şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nda rol almaktadır.

 

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#Emel Karaköse Kimdir#Selim Bayraktar'ın Eşi#Emel Karaköse

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