Elvan Gruda'nın vefatının ardından acı gerçek ortaya çıktı!

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Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti. Henüz 55 yaşında hayata gözlerini yuman Gruda'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

10 yıl önce meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Gruda, daha sonra kontrollere gitmedi. Hastalığı yeniden nüksetti. Yapılan kontrollerin ardından ünlü ismin metastaz dördüncü evre olduğu anlaşıldı.

KONTROLE GİTMEDİ, İHMAL ETTİ

Elvan Gruda'nın vefatının ardından yaşadıkları süreci anlatan oyuncu Tuna Arman, arkadaşına şu sözlerle veda etti:

"Elvan Gruda ,zor bir yaşamdı ünlü bir anne babanın çocuğu olmak...

Elvan Gruda konservatuvar mezunu bir müzisyen...

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Elvan Gruda bir kanalda yayın yönetmeni...

Elvan Gruda en kıymetlisi Emre'nin annesi...

10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı. 'Bitti' dedi. Dinlemedi bizleri... Kontrole gitmedi, ihmal etti. Kendi seçimiydi bu...

Anne ve babasının hastalıkları... Annenin kaybı, ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı.

Dayanılmaz ağrılar başladı. Zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz dördüncü evredeydi. 3 ay sürdü her şey... Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti... Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı... Emre vardı, ama olmadı gitti!

Mekanı cennet olsun. Hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum."