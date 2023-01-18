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Elif Karlı'nın acı günü... 30 yıllık eşi hayatını kaybetti

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#Elif Karlı#Cengiz Karlı#Vefat
Elif Karlının acı günü... 30 yıllık eşi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:00

Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Karlı'nın 30 yıllık hayat arkadaşı Cengiz Karlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.

Acı haberi sabaha karşı alan Elif Karlı 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:

"2 gün önce çok ağır bir grip geçirdi. Zatürreden de şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü, aramayınca telaşlandım. Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım. Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler. En son geçen salı sesini duydum. 6 Ocak'ta da doğum günüydü görüştük. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Saç sakal tıraşı olduğunu söyledi. Moralinin yüksek olduğunu söyledi ama eşim ağır hastaydı... Kalp rahatsızlığı vardı."

Elif Karlının acı günü... 30 yıllık eşi hayatını kaybetti

 

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#Elif Karlı#Cengiz Karlı#Vefat

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