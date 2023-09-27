Eleştiriler İzel'i çileden çıkardı: Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim!

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Geçtiğimiz günlerde konser öncesi paylaşım yapan İzel’in fotoğrafları olay olmuş, ünlü şarkıcının pürüzsüz yüz hattı dikkat çekmişti.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da yorum yapılmıştı.

Hoşuna gittiği için kareleri paylaştığını söyleyen İzel’e bazı takipçileri, ‘Fotoğraflar Photosop’lu, bu siz değilsiniz’, ‘Filtreyi abartmışsınız’ şeklinde yorumlarda bulundular.

Ünlü şarkıcı gelen kötü yorum ve eleştirilere paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğrafıyla yanıt verdi.

‘Ne olur artık bırakın bu işleri’ diyen İzel, şu mesajı yayınladı:

"Buyurun, bu da photoshop’suz,filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin ,sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim.

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Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önce ki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı.

Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi. ‘Glitter da son nokta’ dedim. ‘photoshop da son nokta’ dediniz.

En üzücü olan da buna değerli vaktinizi ayırdınız. Ne olur bırakın artık bu işleri. Zaman daha da değerlendi. Daha önemli şeylere ayırın ve biraz bırakın elinizden şu telefonları. Kıymetli şeylere ayırın vaktinizi.

Kendinize ilgi alanları, hobiler bulun. Elinizde telefon ‘Ay şu uygulamayı mı kullansam, ay şu filtre daha mı güzel?’ diyerek Allah'ın size verdiği asıl güzelliklerden mahrum bırakmayın kendinizi. Hayat gayeniz bu mu?

SİZCE RAHATSIZ OLMUR MUYUM?

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Sanatçı dostlarım olsun, ben olayım ‘kilo almış, gözümüzün estetiği bozuldu’ demek yerine, bizim sesimizi, şarkılarımızı dinleyin.

İzin verin ruhunuza iyi gelelim. Ben 3 yılda 38 bedenden 44 bedene çıktım. Sizce rahatsız olmuyor muyum, istediğim her şeyi giyememekten?

Lakin troid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım .Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım...

İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum."

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SEDA SAYAN ISRAR ETTİ CİLDİMİ SOYDURDUM

Gençlik yıllarından buyana cildiyle ilgili sorunlar yaşayan İzel üç kez cildini soydurduğunu söylemişti; “Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim” diye konuştu. Artık bununla barıştığını söyleyen sanatçı, “Kusurlu güzellik diye bir şey var, avuttum kendimi