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Elçin Sangu: Sorun çıkaranla çalışmam

#Elçin Sangu#Yıldız Çağrı Atiksoy#İbrahim Selim
Elçin Sangu: Sorun çıkaranla çalışmam
Sayit DURMAZ

Elçin Sangu, geçtiğimiz akşam aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Arnavutköy’de bulunan Jain adlı mekandaydı.

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Elçin Sangu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var” demiş ve bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Oyuncu, o sözleri hatırlatılınca “Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim” dedi ve ekledi: “Prensiplerim gereği onlarla asla çalışmam. Sorun çıkaranla çalışmam.”

Elçin Sangu: Sorun çıkaranla çalışmam

Milyonluk yeni araba

Elçin Sangu mekandan yeni aldığı hibrit otomobille ayrıldı. Aracın değeri yaklaşık 2 milyon TL.

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#ELÇİN SANGU#İSPANYA
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