Eğitim şart!

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Cemiyet hayatının ünlü ismi Mert Gocay, köpeği için özel hoca tuttu! Toy Poodle cinsindeki köpeğinin temel itaat, davranış bozukluğu, tuvalet, alan koruma gibi çeşitli eğitimler almasını isteyen Gocay’ın bunun için uzun zamandır eğitmen arayışında olduğunu öğrendim.

Ünlü işadamı sonunda aradığı eğitmeni bulmuş ve el sıkışmış. Taco isimli sevimli köpeği, 8 hafta boyunca özel hocasından eğitim alarak, tam bir ‘salon köpeği’ olacak. Kulağa eğlenceli ve faydalı bir eğitim gibi geliyor ama rakamını duyunca, kulaklarıma inanamadım!

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Mert Gocay, bu eğitim için tam 40 bin TL ödemiş! Özel okul ücreti gibi bir şey neredeyse! Eşi Ecem Hanım’la köpeklerinin üzerlerine titreyen Mert Gocay, iyi bir eğitim için hiçbir masraftan kaçınmamış belli ki...

‘Süperstar’dan yazın ilk konseri

Sahnelerin efsane ismi Ajda Pekkan, yaz konserlerinin açılışını BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında İstanbul’da yapıyor!

Süperstar, 16 Haziran’da ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşacak. Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla sanatçı, unutulmaz bir geceye imza atacak. Süperstar, aylar öncesinden hazırlıklarına başladığı konserle yaz konserlerinin de startını verecek.

Ruhsan Gültekin - Zafer Kozanoğlu - Emre Üregen - Çiğdem Üregen - Semra Türk

Sağlık davetinde buluştular

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, sağlık ve güzellik merkezi Rebornia’da bir araya geldi. Kök hücre ve doku mühendisliği alanındaki çalışmaları ile tanınan Uzm. Biyolog Çiğdem Üregen ev sahipliğinde buluşan Zafer Kozanoğlu, Semra Türk ve Ruhsan Gültekin keyifli bir gün geçirdi. Çiğdem Üregen’in eşi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen’in yeni yaşının da kutlandığı özel günün sonunda, Çiğdem Hanım ‘En Gebeli Yollar’ adlı kitabını da yakın dostları için imzaladı.

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Çiğdem Üregen

Anlamlı defile

Cahide Palazzo, bu kez depremzedeler için kapılarını açtı. Sakiler Grubu’nun sahne aldığı özel gecede, moda tasarımcısı Sevgi Taşdan’ın gelinlik koleksiyonunun sergilendiği bir defile düzenlendi. Geceden elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen serebral palsi hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere Separinder Derneği’ne bağışlandı. Ortadoğu’da adından söz ettiren Sevgi Taşdan’ın gelinlik defilesi, davete katılan modaseverler tarafından büyük beğeniyle karşılaştı.

Sevgi Taşdan

Kilis’te hatıra ormanı

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L’Occitane 2021 yılında çıkan orman yangınları sırasında başladığı ve günden güne büyüttüğü ağaçlandırma bağışlarını TEMA Vakfı aracılığıyla Kilis-Gülbahar ağaçlandırma sahasında ‘L’Occitane En Provence Hatıra Ormanı’na dönüştürdü.

L’Occitane kullanıcılarına doğum günü kampanyası ile hediye edilen fidanların 12 bin adede ulaştığını söyleyen L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam, “Hepimizi derinden üzen büyük orman yangınları sonrasında hem var olan ormanlarımızı korumamız ve yaşatmamız hem de ülkemize yeni ormanlar kazandırmamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık. TEMA Vakfı’nın ve L’Occitane severlerin de desteği ile ülkemizde bir orman oluşturmak bizim için önemli bir motivasyon oldu” dedi.

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