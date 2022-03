Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Eşim katledilmeden bir gece önce

Haberin Devamı

Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Bakırköy'de sahibi olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi ile Ece Erken büyük yıkım yaşadı.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile film izlediği anlara ait videoyu paylaştı.

Erken, paylaşımında "Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... 1 gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek..." notunu düştü.



Ece Erken eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun 40'ında duygularını dile getirmişti: Ölmeyecek kadar yaralıyım!



Eşi ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup Onunla gurur duyuyorum.

BENİM EŞİM DOĞAL YOLLARLA ÖLMEDİ!

Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, hadisler paylaşıp kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim. Eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı. Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada 'takıyorum' diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu. Yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6. gün arayıp "oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı' söyledi ve 'Allah senden razı olsun' dedi. Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.

Haberin Devamı

O GECE TAKTIĞI SAATİ BİLE İSTEDİLER!

Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha ikinci günü arayan "şirketin yüzde 25'i senin borcun bu kadar", "şoförün kullandığı aracı ver", "tespihlerini ver", "o gece taktığı saati kızına vereceğiz" diyenler ama ne yaptığını bilmediğim, 'içini önce kiralarız' diye dayayıp döşediğimiz bir evin daha ikinci günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı daha 4 Ocak Salı günü saat 11'de Yeşilköy karakolunda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz? Ben yasımı tutarken, katilleri paylaşırken şirkete ait mal varlığını 'Şafak sağken vekalet vermiş' diye başkasının üstüne yapanlar bir yana, 'sermaye artırımına gideceğim, mirası kabul edince bana para öde' diyenler. Rahmetlinin minibüsünü ver(ki ben de yok)diyen mekan desem. Bitmedi... Eşimi kaybettiğim gün evet, daha vefat ettiği gün "2015 yılından alacaklıyız, paramızı mirasçılar ödesin" diyen öldüğü 27:01:2022 sabahı dava açan, utanmayan yapı şirketi ki 'gerçekten alacağın vardı açmadın açmadın da niye öldüğü gün açtın mirastan alırım' diye mi düşündün? Ne yedisi ne 40'ı, öldüğü sabah dava açmak nedir? Daha neler göreceğim bilmiyorum ama ben de yasal süreler olduğu ve ilgilenmek istemediğim için konuları avukatıma devrettim ve artık ayağa kalkıp, eşimin beni tanıdığı, sevdiği güçlü kadın, iyi bir anne olmaya devam etmek istiyorum. Yetiştirmem gereken evladım var.

Haberin Devamı

KOCAMIN İTİBARINI VERİN!

Ve Sn. Başkan Ahmet Nur Çebi, 5 Mart'ta yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda eşim Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anması bizi mutlu etti. Ancak bizim beklediğimiz ve olması gereken ve rahmetli eşimin ölmeden önce isteği itibarının da iadesidir. Eşim yaşadığı dönemde bunun için mücadele etmiştir. Sizin de bildiğiniz gibi eşim masumdur. Bunun için sizlerden Sn. Ahmet Nur Çebi'den Şafak'ın hayat arkadaşı, eşi olarak talebim iade-i itibarıdır. Beşiktaş Başkanımızın rahmetli eşimin ruhunun huzurla uyumasını sağlayacağından en ufak şüphem yoktur. Son olarak yaşadığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerim, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görev yapan a'dan z'ye herkese, tanıdığım, tanımadığım arayan sanatçı arkadaşlarıma ve acımı hisseden, mesaj ve dualarla yanımda olan sizlere teşekkür ederim. Allah dualarımızı kabul etsin.